【羅浮宮】博物館人流過多　員工罷工表不滿：拒絕變文化迪士尼！

巴黎羅浮宮博物館是全球最受遊客歡迎的觀光勝地之一，長期人山人海，但由於遊客數量愈來愈多，加上員工人手短缺，令博物館員工非常不滿，更於剛過去的周一（27日）罷工，導致羅浮宮閉館。這派員工聲稱，博物館因過度擁擠而「令人窒息」，亦令數千名遊客失望而回。

巴黎羅浮宮因員工罷工在週一（27日）閉館，近萬名遊客受影響。（VCG）

法國工會聯盟（the Sud Culture Solidaires Union）在一份聲明中表示，自2009年以來，羅浮宮遊覽人數增加了20％以上，但宮殿（前皇宮）並沒有相應增加面積。去年，羅浮宮迎來了前所未有的訪客記錄，入場人數達1,020萬，比2017年增加了25％，因過度擁擠而「令人窒息」。遊客人數的增加部分歸功於去年博物館舉辦的法國浪漫主義大師Eugene Delacroix展覽，以及Beyoncé和Jay-Z在羅浮宮拍攝的音樂影片APESHIT。

為了增加今年的遊客量，博物館早前宣布與Airbnb建立合作夥伴關係，讓幸運的客人有機會在博物館進行VIP旅行、享受私人音樂會和在博物館留宿一天。另外，羅浮宮計劃每個月舉辦一次免費入場日，以取代每月的第一個星期日免費的規則，以減輕人流過多的情況，但這似乎並沒有緩解訪客人數過多的狀況。

由於羅浮宮的遊客人數愈來愈多，但工作人員人數持續下跌，令剩下的員工壓力大增。（Benstagram1 IG圖片）

工會表示，在過去10年中，博物館的一般工作人員減少了7.23％，保安人員減少了近18％。隨着訪客人數的增加和員工人數的減少，前線員工得經常面對憤怒的客人的辱罵，「當人們面對噪音、踐踏、人群、極度疲勞以及博物館設施完全不足時，還有什麼參觀條件可言呢？」工會總結指，該博物館的工作人員拒絕將羅浮宮變為文化迪士尼樂園。

法國總工會發言人表示，博物館管理層周二（5月28日）向員工提出了一系列措施，包括實施預約制度、額外僱用三十名員工，並分發多項建築和翻新項目的日程表，以回應博物館空間不足的問題。博物館工作人員在周三（5月29日）早上與管理部門會面，員工最終決定嘗試新措施，並於同日重新開放。

（資料來源：綜合報道）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O