【帆布鞋】三個小眾品牌　日本皇室御用　還你小白鞋以外的選擇

比起華而不實穿的鞋履，其實舒適又耐穿的帆布鞋更深得大家的愛戴，今天要來推薦 3 家利用精湛又細緻的工藝，打造出迷人的鞋款的質感小眾帆布鞋品牌，讓你恨不得想立馬擁有一雙！

MOONSTAR

因部分鞋款為日本皇室御用鞋，而享有日本「國寶鞋」之稱的 MOONSTAR ，由倉田雲平先生於 1873 年創立，以豐厚的背景歷史與傑出技術做奠基，品牌採用傳統手工硫化製法來製作鞋款，並選在 KURUME 作為發源地。許多人或許不知道 KURUME（久留米市）以橡膠聞名，就連日本最大的輪胎商 Bridgestone也在此發跡， KURUME 費時耗工的精湛手藝，沿用美國的 Vulcanized 古老硫化工法，使鞋身整體的品質更加穩定耐穿不易斷裂，同時也兼具柔軟度與彈性，品牌即便已創立 140 餘年也堅持每雙鞋為人工縫製而成，除了多一份無可取代的溫度，也將日本職人工藝的精神傳承下去。

+ 5 + 4 + 3

The Hill-Side

來自紐約布魯克林的 The Hill-Side，將美國與日本的藝術文化和工藝揉合，製造出一雙又一雙夢幻逸品。品牌由 Emil 和 Sandy Corsillo 一對兄弟所創立，兩人原先擁有導演和畫家的藝術夢，因緣際會下而決定創建自主品牌。The Hill-Side 除了販賣帆布鞋外也有推出各類服飾、配件等，因為推崇日本造鞋技藝，帆布鞋更是徹底保留日本的影子與技術，涵蓋職人精神、高質感與注重細節等元素，雖然價格稍高，但牢固的鞋身與獨特的設計讓人感受到品牌所帶來的感動

+ 10 + 9 + 8

RFW

擅長拼接、配色，設計簡約但又帶有獨特性的 RFW，為日本知名設計師鹿子木隆於 1998 年所創辦，鹿子木隆曾於英國倫敦 Cordwainers College 學習製鞋工藝，也因此常常推出令人出乎意料與受人青睞迷戀的款式，其鞋款最經典的非三明治設計（眼片設計成兩片式）莫屬，不僅使鞋身更佳包覆雙腳提高舒適性，也呈現品牌獨一無二的設計概念，RFW 甚至獨家開發蜂巢緩震鞋底，打造耐磨防滑的特性，兼顧外觀與質感。

+ 6 + 5 + 4

結語：

雖然搭編擁有很多雙鞋，但其實最愛的還是帆布鞋！不管逛街、上班、約會都能舒適的步行在街道上，真的是穿搭首選！

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原文：人生不是只有小白鞋！盤點 3 家小眾「帆布鞋」品牌，揉和日本技藝與職人精神！

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