【LV Neverfull】拆解Louis Vuitton最強手袋　紅足12年的實用款

「入門款」是許女孩子挑手袋的首要條件，但如何讓一款基本的袋讓誕生十年依舊是女孩的心頭好，那就是品牌的本事。 Louis Vuitton 身為精品龍頭又是 IT Bag 製造機，旗下數款話題包都讓女孩淪陷，但其中就屬 Neverfull 這款Tote Bag最為傳奇，它不僅不是品牌最好的袋款，更沒有跟上小袋的趨勢，究竟這有什麼樣的故事，可以讓它成為品牌永恆的經典？

2007年誕生

該包款由 Louis Vuitton 首任創意總監 Marc Jacobs 執掌下所誕生，在他帶領品牌的期間，成功的將 Louis Vuitton 年輕化及轉型，而當時 Neverfull 就在這樣的黃金時代誕生！包款本身百搭好用的特性再加上名人的效益，讓這款包成功成為品牌經典。

除了裝不滿之外？

從命名 Neverfull 來看，Louis Vuitton 這款包的外型的確達到裝不滿的大容量，但不止如此，Marc Jacobs 寫入了把女人所有的感情、慾望、性感、嫵媚通通裝進去的故事！此包款以引伸人類填尚未填滿的慾望就現先交給 Neverfull 來幫你裝的寓意！帶著這樣勾動女孩的故事，此包款成功的吸引了許多女孩。

Louis Vuitton 的 Neverfull 簡單俐落的外型，在製作上的工藝可不亞於品牌旗下的所有包款！該包款從皮面剪裁一路到縫製的過程，皆運用手工完成，整個包款從工坊製作到成品需耗時 45 小時的時間。

好入手定價

即使 Neverfull 在設計上相當費時，身為品牌旗下最適合日常及旅遊使用的包款，Louis Vuitton 用親民的定價，讓更多女孩能透過這款包體感受設計的美好，也因此 Louis Vuitton 的 Neverfull 也成為許多人買包的入門款。

百搭的風格

簡約、俐落沒有過於複雜的裝飾，讓 Neverfull 能完美的融合在各種風格裡，不管是妳穿一件優雅的洋裝，還是隨性的休閒裝扮，又或是帥氣的街頭裝扮，好像沒有一套造型是這款包無法融入的穿搭。

+ 5 + 4 + 3

好收納的特性

Louis Vuitton 以旅行箱起家，因此 Neverfull 這款包也藏有旅遊的精髓！它輕便容易摺疊且好收納的特性，讓許多人將它放在行李箱中作為備用包款，甚至在一趟短期的旅行中，它亦可化身成簡單時髦的行李袋陪伴妳度過一趟旅程。

多樣化材質的選擇

這款包款除了常見的 Monogram 老花的設計外，亦有推出品牌最具特色的棋盤格設計，如果喜歡簡約設計的人，Louis Vuitton 也運用水波紋面料打造一系列各色系的 Neverfull 包款，讓每個人都能找到自己的命定款。

LV Nevefull（IG@marqueluxuryasia）

多種尺寸選擇

每個人身形的不同，相對的在包款選擇上也會有不一樣的考量，Neverfull 在包包的選擇上除了常見的大尺寸外，也有中型及小型兩個尺寸的設計，讓不管是小隻的女生，還是高挑的女孩，全都可以完美駕馭這款包。

子母包誕生

Neverfull 看似相仿的設計，但其實它也進化過一次！Louis Vuitton 在之後推出的 Epi Neverfull 中型包款中，在包包內部增加了一小型收納袋，讓妳可以多一個小包收納較小的物件，增添整個包款的實用性。

藝術家結合

而與藝術家結合更是這款包迷人的地方！從 2008 年首次合作攜手村上隆開始，再到 2009 年與美國塗鴉藝術大師 Stephen Sprouse 合作推出的系列，一路到 2012 年與話題性的當代藝術家草間彌生合作的圖像包款，每一次的聯名 Neverfull 這款包不只有話題，還多了收藏性！

延伸閱讀：

精品加入AirPods保護套殊死戰！LV、Burberry、Gucci...不只當吊飾還要展現品味

女神艾瑪史東的愛香是它？LV調香師將回憶小物變成香水，皮革收納包美的太犯規

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】