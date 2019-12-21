分析「跨界聯名」在時尚界的影響力　品牌 X 藝術家話題性最高？

年末將近，不少人開始回顧起今年有什麼樣的特殊跨界聯名合作，「婚宴廣場典華 ╳ 藝術家蜷川實花」、「知名手遊傳說對決 ╳ 美妝品牌NYX」甚至還有「鎮瀾宮大甲媽 ╳ 瑞士戶外品牌Wenger」，今年不少跨界聯名都引起巨量討論，每個品牌都在瘋「跨界聯名」，儼然成為了一股趨勢，品牌間的合作為市場創立了新的品牌價值，集結了品牌的優勢更帶來全新的消費者體驗，究竟這樣的「跨界聯名炫風」是如何而來？就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查探索，跨界聯名究竟會出現哪些形式，其魅力又何在，又有哪些人對於跨界聯名特別嚮往呢？就讓我們為你揭開跨界聯名的神秘魅力。

2017/01/01～2019/11/29「跨界聯名」的討論效應（DailyView授權使用）

跨界聯名一波接一波 網路討論度持續成長

「跨界聯名」這個概念或許對於許多人來說都不陌生，從《KEYPO大數據關鍵引擎》檢視近三年（2017/01/01～2019/11/29）「跨界聯名」這個概念在網路是如何被討論，以跨界聯名的聲量來看，幾乎每天都有人在討論，相隔一段時間就會有一波接一波的討論效應。各品牌在求新求變的世代裡頭，透過跨界合作，與不同領域相互碰撞，激盪出全新的火花，也成功的引起消費者的注意，讓跨界聯名的總討論聲量隨著時間持續在增加，可以說是相當能得到關注的行銷模式。

探索過程中，同時也發現在跨界聯名之中，「藝術跨界」其實是一個相當歷久彌新的概念，討論聲量更在2017至2018年之間更迅速的成長，不論是否應用在商業模式上，藝術跨界都成功的引起民眾的注意，今年也見到不少成功的例子「速食龍頭麥當勞 ╳ 旅英設計師詹朴 APUJAN」推出跨界聯名包裝漢堡、「當代藝術家董陽孜 ╳ 當代新銳設計師」四度推出《讀衣》系列展覽，都引起外界關注且討論。

品牌跨界聯名的形式（DailyView授權使用） 這個都能跨？跨界聯名領域超多元 跨界聯名的形式百百種，無時無刻都有品牌想做跨界聯名，跨界聯名更是可以拓展消費族群的方式之一，因此讓不少品牌趨之若鶩，品牌跨界的對象也必須要能引起消費者討論，才能使其商品或服務具有話題，對於品牌價值才是一種加分作用。

▼▼▼按圖放大，看5個「跨界聯名」的主要形成，下文有更詳盡解釋▼▼▼

實際搜尋跨界聯名的形式究竟有哪些，以及這些類別的跨界聯名對於品牌來說是如何被討論，同時也一同探討什麼樣的跨界聯名形式有較高的討論聲量造成熱度。

跨界聯名加成討論更高——品牌 ╳ 品牌

品牌間的跨界聯名可以說是最常見的一種形式，特別是本身就具有知名度的品牌，透過品牌間的跨界聯名，更能拓展不同的消費族群，不少品牌每隔一段時間就會推出與各種不同品牌的跨界聯名商品，讓品牌的討論度一直持續，同時也為品牌形象創造不同風貌。

像是在服裝與彩妝都相當成功的法國品牌Paul & Joe就三度與連鎖咖啡龍頭Starbucks推出一系列的跨界聯名商品，引起不少討論，當時更讓台灣各地Starbucks一大早就都出現排隊人潮，就是為了搶購限定的聯名商品，現在甚至有不少拍賣網站以高價販售這些杯子。

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+ 3 + 2

美與質感的體現——品牌 ╳ 藝術家

越來越多品牌傾向與藝術家和設計師做跨界聯名，正因為在這個凡事講求「視覺」的世代裡，品牌給人的直覺印象通常都來自於視覺，透過與不同風格的藝術家和設計師合作，更能藉著多元的形式將品牌意象給發揚光大。

當代藝術家董陽孜非常熱愛與各個領域做跨界聯名，她與時尚界結合，並與像是詹朴、周裕穎等知名華人設計師合作，發展出一系列的展覽名為「讀衣」，為藝術領域和時尚設計開拓出了全新的領域，同時為當代藝術創造出更多可能的商業型態。

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+ 3 + 2

影響力跨界熱更快——品牌 ╳ KOL

品牌透過與一些在各界具有影響力的人跨界聯名更能發揮傳播效益，不論是KOL、藝人明星、運動員甚至政治人物都有可能是跨界聯名的對象，除了廣告宣傳更能在特定領域中發揮品牌影響力，也是近期不少品牌的發展重心。

彩妝大廠Bobbi Brown去年就與台灣時尚KOL莫莉合作，聯名推出限量色唇膏，亞洲唯一入選的KOL莫莉選擇了亞洲女孩相當適合的蜜桃粉作為代表色，並將色號取名為「#Molly Wow」莫莉粉，在亞洲各地都造成了秒殺的現象，話題性十足。

娛樂消遣也能跨——品牌 ╳ 遊戲

遊戲不管對於哪個世代來說，都有一個具有代表性的作品，對遊戲公司來說，遊戲所產生的附加價值可能比起遊戲本身所帶來的效益還要更高，不論是在肖像、文化上都能透過跨界聯名尋求更多的觸角延伸，以發揮其影響力。

知名線上遊戲《英雄聯盟》（League of Legends）就與知名法國精品品牌Louis Vuitton（LV）於遊戲中推出角色聯名造型，也在LV的產品線中融入遊戲元素，推出一系列的跨界聯名服裝、包款，不論是在遊戲或者是時尚界中都引起不少討論。

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飲食跨界新王道——品牌 ╳ 食品

食品、飲品上的跨界聯名其實在近幾年瘋狂的盛行，大至飲食大廠，小至特色小店，都有飲食上的跨界聯名合作，不論是在包裝或者是口味上的跨界聯名都給消費者滿滿的驚喜感，對於品牌不但有助益，也引起了不少的討論。

世界知名的比利時巧克力品牌Godiva就與超商7-Eleven跨界推出聯名蛋糕與巧克力飲品，在超商就能購買享受到奢華的頂級巧克力，無論是在口味或者是行銷上，都成功的在社群中引起討論。

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一看到「跨界聯名」就雙眼發亮

「你知道我國的有錢人最喜歡的是什麼嗎？限定版！」韓劇《VIP：她們的秘密》專門提供VIP服務的組長說出這句名言，能無縫接軌的套用到各種消費者身上。限定版三個字，明明白白標示了特殊性，比一般的商品不易取得，讓人萌生渴望。

而「跨界聯名」不但有著限定版的優點，更集合了天時地利人和的時勢，讓擁有者走在流行的尖端摩擦，還躺在時尚的小船搖晃，光是聽起來就實力爆棚，就讓我們來看看跨界聯名擁有的10大魅力，也難怪消費者動不動就要對不起錢包了！

品牌跨界聯名的魅力（DailyView授權使用）

✦ 外在設計別出心裁

大部分的人被跨界聯名所吸引的條件，正如前述所提，經常在「視覺」上就能直接感受到其魅力所在，也因此若跨界聯名商品的外在設計夠亮眼，甚至可以別出心裁，有別於以往常見的商品形式，就很容易受到消費者的矚目，甚至能夠進一步引起一般民眾討論，產生出話題炫風。

✦ 品味與質感兼具

現代人經常講求「質感」的呈現，除了視覺上的質感，當然涵蓋了商品內容實質上的質感，商品的材質、呈現的氛圍，甚至商品能散發出足以代表個人身份地位的氣場與品味，都是消費者會注意到的重點，因此若商品本身就代表著一種品味與質感，那就能夠成功的吸引消費者的注意。

✦ 話題中的人氣王

其實大部分的民眾很常注意到跨界聯名商品的管道來源都是源自於自身的社群圈，不論是親朋好友或者是關注的KOL、明星藝人，這些人若是都在討論某種跨界聯名，就代表在社群圈已經形成了一種話題，為了跟上這類的話題融入社交圈，消費者就選擇去注意到跨界聯名的商品。

購買跨界聯名商品的原因（DailyView授權使用） 給自己一個擁有質感的理由 即便在這薪水不漲的時代，購物永遠不缺理由，就像血拼時傳來「錢沒有不見，只是變成你喜歡的樣子」的勸敗OS，當跨界聯名商品出現時，與眾不同的魅力，總會讓人心甘情願掏出新台幣，甚至瘋狂排隊也要怒搶一波。

實際搜尋讓網友購買聯名商品的原因，可以發現網友對於跨界聯名的考量還是相當實際，若是能搶到親民價格又具備高質感的商品，超優CP值的幸福感真是會大噴發啊！

✧ 實惠的價格

跨界聯名很常會打破價格的框架，因此都會出現一些讓人意外的價格出現，像是若要擁有某個藝術家的作品，就必須要擁有相當大的財力，一旦藝術家的作品被跨界聯名應用在某種商品上再進一步量產，就大大降低了擁有這項藝術的成本。像是KAWS的商品價格都相當昂貴，透過與UNIQLO跨界聯名就相對容易入手，因此造成了開賣時間一到就引起搶購的風潮。

✧ 想當個收藏家

其實不少消費者會長期關注跨界聯名的商品動向，就是為了豐富自身的收藏，不少跨界聯名商品通常都是期間限定，只要錯過就可能因此讓自己的收藏少了部分品類，不論是為了藝術價值或者是基於粉絲心理，想要完整收藏的念頭就會讓人想要購買這些跨界聯名商品。例如Hello Kitty的收藏家就會對Hello Kitty的各種跨界聯名商品有著某種執著，非要完整收藏不可。

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年01月01日至2019年11月29日，近三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『跨界聯名』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】