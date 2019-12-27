【日本設計】Nendo最愛玩轉鐘錶　立方體設計再一次顛覆時計傳統

日本設計工作室Nendo最近又有新搞作，為The Hour Glass錶行40周年展覽設計時鐘展品。 一個普普通通的立方體，來在Nendo手中，巧妙地變出時鐘「Cubic Clock」。 設計有Nendo一貫簡約美學之餘，背後意念原來亦非常人性化。

Nendo最近為The Hour Glass錶行設計時鐘展品「Cubic Clock」。（Nendo）

鐘錶設計對Nendo而言可謂駕輕就熟：早於2017年，Nendo就曾推出一系列三款布穀鳥鐘，將17世紀設計以簡潔現代美學重新包裝，而旗下鐘錶品牌10：10 BY NENDO亦曾設計出「Window」、「Draftsman」和「Buckle」三款手錶，在錶帶上搞搞新意思。

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最近，Nendo又有新搞作，為The Hour Glass錶行設計時鐘展品。雙方合作源於錶行今年成立40周年，為此特意舉辦「Then Now Beyond」展覽，更找來了Daniel Arsham、Marc Newson、Nendo等創作展品，探討藝術、設計和製錶工藝的美學。

點擊看Nendo「Cubic Clock」設計細節：

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Nendo新作名為「Cubic Clock」，時鐘不論是底座或是指針，全部靠巧妙切割立方體頂角而成。鐘面的傾斜金屬立方體造型現代簡約，貫徹Nendo實用簡單美學之餘，亦顛覆了鐘錶多年近乎理所當然的圓形設計。這個「Cubic Clock」最特別之處，莫過於立方體其中一角經切割後，竟變成時鐘長短指針。指針一天雖會重合22次，但唯有搭正12點的時刻，時鐘才會還完成完整的立方體，時鐘還完一方面象徵着時間循環不息，另一方面亦比喻着人一天過後心靈重置的瞬間，可見Nendo對時間人性化的詮譯。

「Then Now Beyond」展覽同場展品：

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「Cubic Clock」將在「Then Now Beyond」展覽上展出，同場亦有Nendo出品的沙漏擺設、Daniel Arsham的銅製沙漏創作，以及Marc Newson的《Klepsydra 30' Blue》藍色時鐘展品。大家若在新加坡，不妨入場一睹眾多設計師的作品。