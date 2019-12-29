【2019回顧】兩大聯乘之最：sacai不斷創新　DIOR向街頭文化尋根

「聯乘」已是時裝界的指定動作，所以每年作出年度總結時，當然不可缺少這範疇的份兒。 2019年的聯乘項目數之不盡，當中有耳目一新、也有雷聲大雨點小，總括而言，成為年度Crossover王與后的兩位設計師絕對實至名歸，是時候盤點一下他們這一年的聯乘大作。

2019聯乘之后：sacai主理人阿部千登勢。（sacai）

也許是師承保久玲的關係，sacai的主理人阿部千登勢 對聯乘的掌握，總是得心應手，畢竟COMME des GARÇONS 就是這方面的高手，阿部千登勢在那裡工作時也學懂一二來傍身。經過Birkenstock、Hender Scheme、The North Face、Porter Yoshida等合作試練後，迎來了她今年的重頭戲，聯乘對象就是國際性品牌Nike。

透過跟Nike合作，令sacai名聲更進一步。（Nike）

阿部千登勢在不同訪問中已多次表明，她很討厭跟別人一樣，所以她努力做出不一樣的創新設計。雖然能跟Nike合作已贏了一半，但同時要在Nike云云聯乘中跑出，確實不容易，只是更換色調、印上Logo這樣懶惰的設計，別人是不會收貨的，是次合她帶來了兩個鞋款，分別是Blazer Mid和LDWaffle，比較下LDWaffle更受注目，以70年代經典跑鞋LDV作藍本，阿部千登勢以「雙」來再創作，雙鞋底、雙鞋帶和雙剔，再加上網面物料，保留昔日傳統之餘，亦能注入當代新意，絕對符合其品牌理念，難怪由消息發布開始、到抽籤，以至上架，都成為人們極度關注的話題，可見這鞋的受歡迎程度，更重要是為2020年Low-Tech跑鞋潮流打開第一度大門。

除了Nike外，sacai今年還跟Porter Yoshida和Native Sons聯乘。前者是舊拍擋，兩個品牌已第三年合作，今次焦點在POCKET BAG上，這個以Helmet Bag為基礎加以改良，其中細碼版本來湊Micro Bag尾班車，卻不是單純地將大袋縮細，而是整體尺寸變小的同時，配上大碼外袋，形成誇張強烈的對比，非常有趣。跟Native Sons共同帶來的眼鏡，則繼續創新，將兩種不同顏色Acetate板材壓製，令鏡架呈現出獨有的色調，再次送上驚喜。

2019聯乘之王：DIOR男裝主理人Kim Jones。（DIOR）

至於Crossover之王，由Kim Jones蟬聯毋庸置疑，他好像是天生聯乘王，早在Louis Vuitton主政年代，跟Supreme合作堪稱裝界代經典，其後再來藤原浩fragment designs，進一步俘虜潮流人心。轉投Dior掌管男裝後，他仍然熱衷於聯乘，除了品牌之間合作外，更開始跟不同藝術家合作，大大提升聯乘的地位和價值。

DIOR跟Jordan Brand合作Air Jordan 1先聲奪人（Nike）

年初時，KAWS的BFF玩偶、空山基的金屬Saddle Bag這兩大Dior聯乘，先後牽起話題；年中2020春夏巴黎時裝周，又帶來RIMOWA合作，還有找來藝術家Daniel Arsham將Dior產品變藝術品，不過Kim Jones的聯乘路尚未停步，年尾才是高潮所在。2020年男裝秋冬系列轉到美國Miami舉行，跟Jordan Brand合作的Air Jordan 1未推出先興奮，鞋未上架炒價已達5位數字。

由Shawn Stussy親自題字的DIOR Logo設計（IG@Dior）

按圖看更多DIOR Pre-fall系列：

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不過焦點終是跟街頭品牌Stussy創辦人Shawn Stussy，起初大眾以為這是Louis Vuitton X Supreme的翻版，事實卻不是品牌聯乘，而是Kim Jones請來Shawn Stussy以簽名式塗鴉字體和圖案為Dior設計圖案，即是再一次藝術家合作，為街頭文化的藝術與時尚帶進時裝周中，看到Shawn Stussy經典的Tom Tom Pattern出現在Dior服飾上，還有他手寫的Dior字款，這不僅顯示出Kim Jones是個時尚商業奇才，更可展現出他對其街頭文化根源的尊重，令人感動。