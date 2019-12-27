【H&M】大力投資人工智能　網上訂造襯衫服務推廣可持續生產技術

H&M近年積極轉型，全力以赴進軍可持續時尚發展。 除了開始售賣二手衫及古著外，還推出衣服租賃服務等舉措，進一步推動時裝循環性。 最近，品牌更透過旗下平台H&M Lab，聯同ZyseMe推出網上訂造襯衫服務。

H&M Yours網上訂造襯衫試驗計劃面世（H&M）

H&M剛以H&M Lab名義，創立了一個新網上平台，而目前只在德國營運，並透過該平台來推銷不同服務、產品，以及該實驗室的創新計劃，甚至不斷物色與初創公司的各類合作。

根據H&M Lab德國總監Oliver Lange所說，HMlab.de提供各種創新產品和服務給大家，而從購物模式當中，品牌能夠觀察到哪種款式最吸引顧客，亦要歸功於這個測試新產品和服務的平台之上。該計劃透過顧客和初創公司的參與，H&M希望發掘更多消費者喜愛的產品和服務，並對未來可持續發展產生良好的影響。

H&M聯同德國技術平台ZyseMe推出訂造襯衫服務（H&M）

H&M Yours網上訂造襯衫服務：

而H&M Lab首批計劃：H&M Yours，那就是與德國技術公司ZyseMe的合作，專門為消費者提供網上訂造襯衫服務，包括為每位顧客調整衣服尺寸，讓顧客穿上合身又滿意的襯衫，避免衣不稱身的問題。這間德國技術公司專為消費者提供訂制產品，更授權時尚品牌透過人工智能生產個人化服飾，該公司也表示，對於與H&M合作感到自豪，非常開心能夠開發不同的可持續生產技術，為業界作出貢獻。

由於每個人的身形都是獨一無二的，所以H&M首度推出「度身訂造」的購物體驗。透過網上訂造襯衫服務，顧客只需挑選所喜歡的款式，並回答5個簡單問題，ZyseMe就會自動計算好尺寸，並將數據傳送至土耳其H&M長期供應商IGG生產，而價錢亦只是從「Easy Iron」的34.99歐元（約$303港元）至「Oxford」的39.99歐元（約$347港元）不等。當然，假若產品與你的期望相反，或者襯衫有任何不合身等問題，也可立即退回與更換。

H&M大力投資人工智能，為大眾提供訂制服務，就是盼望衣服能擁有更長的壽命，擺脫快時尚的標籤。