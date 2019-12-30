【科技時尚】當耳機遇上耳環　Tech Accessories勢成時裝新潮流

Tech accessories對一眾時裝人而言並不陌生，各大品牌推出的Airpods Case更是五花八門。 不過除了Case，耳機本體如今也逐漸成為時裝單品。不論是南韓出品的YoonJy Earphones，抑或是新晉設計品牌Planet Beyond的耳機設計，都嘗試將耳機、耳環二合為一，讓科技與飾品crossover。

南韓設計師Rick Kim跟上Tech accessories潮流，將耳機、耳環合二為一。（Milmul Studio）

近年無線耳機大行其道，一眾Tech accessories亦乘勢而起，就連Louis Vuitton、Bottega Veneta、Dior Men等大牌亦紛紛推出Airpods Case，將耳機帶上High Fashion殿堂。

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除了Case花樣百出，設計師亦開始從耳機本體着手，將耳機化身成飾品，甚至珠寶。最近，南韓設計師 Rick Kim就聯同Milmul Studio，公布一款名為YoonJy Earphones的設計。耳機本身類似Airpods的入耳設計，下加金屬圓環，將耳機、耳環合而為一，避免兩者碰撞間鬆脫帶來的不便。金屬圈簡約別緻之餘，亦可左右轉動調節音量，實用性兼備。

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目前Rick Kim的設計尚在研發階段，暫未推出市面，不過無獨有偶的是，另一新晉設計品牌Planet Beyond已搶先一步，將飾品造型耳機上市。相較Rick Kim的現代簡約，Planet Beyond旨在將略帶奢華的珠寶設計美學融入耳機設計，務求讓科技和工藝crossover。

Planet Beyond旨在將珠寶設計美學融入無線耳機。（Planet Beyond）

品牌暫時推出四款耳掛造型耳機，不論是流星或是葉片設計，均帶點點古典美。雖然耳機靈感源於珠寶設計，但難得的是，一副副閃閃發光的耳機，全部由廢金屬回收循環再造而成，既帶珠寶的華麗，又貼合綠色時尚的大趨勢。雖然用上金屬物料，但耳機機身僅85克，避免過重佩戴不適。一眾時裝人若想跟上tech accessories的潮流，除了入手Airpods Case之外，如今又有新選擇。

Planet Beyond耳掛造型耳機一覽：