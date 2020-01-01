【Swatch】又不是80年代？經典透明Jellyfish錶面變大再度登場

Swatch Jellyfish作為80年代的經典錶款，今次再度重新登場，昔日透明錶熱潮會回歸嗎？

Swatch Big Bold Jellyfish（Swatch）

80年代經典錶款重新登場（Swatch）

1985的Swatch Jellyfish錶款（Swatch） 對於Swatch愛好者與收藏家來說，必定對Jellyfish透明錶留下深刻印象，它不但價錢合理，而且全透明的設計與鮮豔指針，同時引起眾多關注。



在某個年齡階層的手錶愛好者，或多或少都會記得80年代，是屬於Swatch的時代，而Jellyfish正是最流行的型號之一，它之所以大受歡迎，部份原因都是關於它的透明設計。因此，80年代的經典產品，又再度回歸於大家眼前，並且錶殼Size更比以往的更大。

當然，Swatch相當了解Jellyfish的吸引力，同時為了擴展Big Bold系列，所以重新發佈變大版本。以1985年的Jellyfish錶款為原型，將原本34MM錶殼，增加至47MM的尺寸，使整個設計變得更加現代化。除了將設計變得更大外，錶款也保留種種原始元素，包括透明錶盤與錶殼、Bauhaus風格的紅藍黃指針，以及石英機芯，亦一一盡收眼簾。

一款出色的透明手錶，獨特設計讓我們更了解瑞士精密機械的複雜性，而Swatch呈現的最新版本：Big Bold Jellyfish，售價只需880港元。

Swatch Big Bold Jellyfish（Swatch）

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