【Iittala】耳機、鑰匙、手錶消失於家中？芬蘭家品設計成救星

出門之際，不時驚覺鑰匙、耳機、甚至手錶等小物，忽然消失於家中。 芬蘭家品品牌Iittala與設計師Philippe Malouin，推出全新系列Kuru，而設計更有助於使用者專解決這問題。

Kuru家品系列（Iittala）

設計師Philippe Malouin為芬蘭家居品牌Iittala，設計了一系列彎曲的家品。他向來以簡單形狀設計為主，曾為SCP和Founded&Sons設計，亦因此磨練了他的設計技巧。

全新Kuru系列由陶瓷碗、玻璃碗與玻璃花瓶所組成，設計多數以圓形為主，而每件作品都為使用者提供座架，盼望於從某個地方展示它們之餘，更可保持整潔。設計師也表示，從上拿起物品時，更能夠為這些小物增加價值，並且賦予它們應有的尊重。

Kuru家品系列（Iittala）

Kuru為家中環境帶來和諧感，設計師將碗形容為展示櫃，以整潔方式對不同小物進行分類。而法文當中有一字為vide-poche，是指放在門口附近的碗，好讓大家回家時，將身上的個人物品放下來，以有趣方式展示它們。所以系列中的陶瓷碗以不同大小、高度呈現，更設有三種顏色，包括淺灰色、綠色與米色展示，而玻璃碗的形狀與圓形陶瓷碗類似，也有三種顏色以供選擇，同時亦有底座支撐。



Philippe Malouin說，他想設計一個家品系列，不論居住環境的大小，並為珍貴的物品和回憶提供一個場地。這個既是藝術品又是家品的系列，能助你一臂之力整理物件，不怕個人小物老是常消失。