【AirPods】PopSocket多色時尚小物　保護殼進化版即變手機托架

多得PopSockets懂得靈活變通，讓AirPods保護殼一秒變手機托。

PopGrip AirPods Holder（PopSockets）

PopSockets旨在為智能手機提供一系列可拆卸式手機托，並於2012年由哲學教授David Barnett所創立。2014年，該品牌共銷售出30,000個手機托，直至現時為止，他們總共售出超過1億個手機托。

基於很多人喜歡在智能手機背面貼上PopSockets，透過摺疊氣囊設計，品牌出產的PopGrip能像手風琴般，可擴展和收縮，讓用戶輕鬆地一手掌握手機並防止跌落，更可以用作托架使用來觀看影片，從簡單設計擴展至單手保護手機的安全，甚至還能將錢包放在手機背面。

AirPods充電盒一秒變手機托架：

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更多不同顔色供你選擇：

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最近，PopSockets發佈新產品，名為PopGrip AirPods Holder，將AirPods保護殼與PopSockets合併。該手機托與傳統PopGrip功能一樣，能變成手柄和托架之用，今次還可存放耳機，一物兩用。就真無線藍芽耳機而言，它們已成為時下潮流趨勢，儘管產品很方便，但身為AirPods用戶可能仍有些抱怨，由於AirPods耳機體積較小，一不小心非常容易遺失，假若想令AirPods與iPhone一樣隨身攜帶，那正要留意這項新產品。

或許該設計能夠幫助大家解決問題，雖然它實際上是一款耳機保護殼，但這個想法卻是出自其他PopGrip配件系列，將外殼貼在智能電話背面，使設計在手機背部突出。這樣的話，只要你記得拎iPhone出門，就永遠不會忘記拎耳機，也不怕耳機無故失蹤了。

這款時尚小物作為PopGrip系列的一員，它也是可拆卸的，其托架更可以旋轉90度，PopGrip AirPods Holder更推出五種顏色，包括黑色、薄荷綠、白色、紫色和藍色等，價錢為20美元（約157港元），並只限網上購買。