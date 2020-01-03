【ASICS】GEL-Kinsei奧運別注登場　奧林匹克五環色彩融入設計

東京奧運將至，排山倒海的奧運別注潮流單品絕對是意料中事，而作為主人家的日本運動單位ASICS，當然是最積極的一個吧。

最新推出的GEL-Kinsei OG奧運別注，$1,450。（ASICS）

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其實上年ASICS經已邀請到東京奧運主場館建築大師隈研吾合作，以編織概念為主題，而開發出2020對的純白METARIDE AMU別注跑鞋，早已看得出ASICS於這個奧運潮流戰之中的雄心勃勃，勢不讓兩大巨頭Nike和adidas專美。而來到2020年之初，ASICS就立即再度與東奧扯上關係，以旗艦型號GEL-Kinsei OG作為主體，推出Olympic Colors別注配色，將奧林匹克運動會會徽：奧林匹克五環The Olympic Rings中的藍、黃、黑、綠、紅5色融作鞋中（題外話：其實奧運官方近代一直沒有明確解釋奧運5色內裡的真正意思，只在1951年之前，曾指出五環分別象徵著5大洲：藍色代表歐洲；黑色代表非洲；紅色代表美洲；黃色代表亞洲；綠色代表大洋洲，但目前已不能作準矣），黑色佔的面積最多，其餘4色則分別分佈在鞋舌、鞋跟和大底等各個部份，簡約之中又充滿特色，再加上腳後跟中的傾斜GEL®技術緩衝裝和鞋底TRUSSTICSYSTEM®技術，使鞋子可以更好地減輕腳後跟受到撞擊時震動力外，以大大提高穩定性能，以減輕了鞋子的整體重量，可以在迎合潮流的同時，ASICS仍然能夠保持到一個運動品牌最應該專注的機能性和舒適度，絕非單純為潮流而去潮流。