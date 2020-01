【2020潮流預測（下）】東京奧運與裏原宿　新一年流行文化關鍵詞

其實回顧運動與時裝的關係,基本上每逢奧運年份,時裝世界都會掀起一股運動風潮,而來到2020年就更加厲害,事關今年的主辦城市,正正是世界上最通曉策動Collaboration的城市:日本東京。

因為東京奧運 海量的聯乘合作和別注令人期待

作為世界上最厲害搞Crossover的民族,閣下想得到和意想不到的聯乘合作,日本人這些年來都一一做了,藤原浩fragment design可以乘聯比卡超、Starbucks,甚至與Yanmar合作打造遊艇;MASTERMIND會聯合拉麵店和玩具商,推出暗黑拉麵和高達模型;NIGO時代的Bape連Durex安全套都可製作聯乘合作版,其他甚麼朱古力、雪糕品牌的期間限定別注,更是排山倒海地無窮無盡……

平時經已將Collaboration藝術發展得妙到毫巔,現在適逢四年一度的全球盛事,時隔56年再度於首都城市舉行,面對如此巨大商機,日本各行各業的各大品牌,又怎會錯失黃金機會,乘勝推出一系列官方/非官方的東京奧運會別注Item?

fragment design × Yanmar X47 Cruiser Yacht。(Hypebeast)

東京奧運主場館。

所以對於2020年,一個可以非常肯定的潮流預測,就是無論是COMME des GARÇONS、YOHJI YAMAMOTO、UNDERCOVER、BAPE、WTAPS、ASICS、Mizuno、PORTER、sacai、WACKO MARIA、atmos、BEAMS、UNITED ARROWS、JOURNAL STANDARD、伊世勢、PARCO、Dover Street Market、SEILIN & Co.、蔦屋書店定還是UNIQLO也好,只要是來自日本的單位,就必定會推出與東京奧運與之相關的東西,或者是單刀直入地打造限定衫褲鞋襪服飾,或者意想不到地推出家品、科技儀器、玩具以至是「九唔搭八」的東西,有用與否反屬其次,卻一定令人爭相搶購和收藏,排大隊或海量的網上抽籤是勢在必行的事了!大家又準備好沒有?

東京奧運 × 少年JUMP。

ASICS更聯合了東京奧運主場館建築大師隈研吾,共同開發METARIDE AMU別注跑鞋。

Tokyo 2020 Olympics Asics Katakana Baseball Cap。

+ 2

雖然許多重頭戲尚未正式對於公佈,但關於東京奧運的各式各樣別注,近來也漸漸浮現開來,先有東京奧運 × 少年JUMP漫畫推出的經典卡通Tee;也有Kit Kat與「香港人遊日Hea爆手信名物」Tokyo Banana為東京奧運推出的香蕉限定口味;而ASICS更聯合了東京奧運主場館建築大師隈研吾,共同開發全新METARIDE AMU別注跑鞋,利用建築力學上的編織概念,打造出極具當代主義的高科技跑,引來全球關注。

原宿。(herenow.city)

有賴東奧 裏原宿人氣進一步攀升

東京奧運為東京帶來的周邊效益,當然是無窮無盡,當中尤以旅遊和零售業受惠最深,全球各地的遊客湧入新宿、銀座、澀谷街頭,絕對是可以預見到的事,而芸芸地段當中,對於時裝愛好者而言,想必以原宿一帶最為注目,不單止因為它本身就是世界首屈一指的購物區,更為因為箇中一系列的裏原宿,近年都獲得了質變,不再以街頭次文化品牌自居,並成功攀升至高級時裝世界。

Louis Vuitton × fragment design Collection。(Watches by SJX)

Virgil Abloh與NIGO老水鬼鬼。

年前藤原浩的fragment design就與Louis Vuitton推出包袋系列;今年UNDERCOVER亦與Valentino合作打造服飾系列;而最新消息,就是Virgil Abloh領軍的Louis Vuitton將會與NIGO合作,以NIGO的個人名義,於20年秋冬季共同打造名為「LV²」的膠囊系列,屆時的單品定必佈滿昔日Bape和近代Human Made的風采,裏原宿所代表的美日混合街頭美學,勢必全面揚威國際。

瀧澤伸介的 Neighborhood剛剛就宣告與西山徹的WTAPS合作,首創雙方聯乘系列。

而隨着藤原浩、高橋盾和NIGO等人的蜚聲國際,其他具代表性的裏原宿人物和品牌,在2020年亦必定會有「大搞作」發生,瀧澤伸介的Neighborhood剛剛就宣告與西山徹的WTAPS合作,首創雙方聯乘系列;Cav Empt亦不時驚喜新作誕生;已結業的HEAD PORTER也轉生成全新品牌RAMIDUS,早前更聯同神級裏原宿皮革單位Wolf's Head打造超限定單品,如斯種種,都揭示了裏原宿潮流盛世即將回歸,說不定WHIZ、LET IT RIDE、SWIPE ON THE QUWIET和REVOLVER這些被遺忘的裏原品牌,將會再度堀起;又或者Goro's × Tiffany & Co.以至visvim × SAINT LAURENT,也是指日可待的事……