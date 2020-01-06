【Vintage】工裝、日本古布　跟香港古着店老闆到台灣小店入貨

古着是一個範圍極大也極為讓人着迷的世界，其風格不隨當下的流行風潮而擺動，Delayed Fashion 彰顯了你與單品之間脫離時間的關西，畢竟在這裡頭不斷自我反芻的已經超越布料纖維版型的定義，還有其曾經搭載過的時代意義；走進服飾店，有時候真只是個採買「生活必需品」的心情，而走入一家古着店，跟店老闆還有架上各品項之間，有時候是彼此的遇見，說我們過度浪漫也好，但若小小地為古着店的氣氛下個註腳，或許就是「文化必需品」的展現。

跟香港古着店老闆一起到台灣入貨吧！（KEEDAN授權使用）

這次 起點帶路 與來自香港的 Rex 相約台北中山區逛街，Rex 除了身為文化屋雑貨店的香港分店負責人之外，還在八年前開設了 Luddite 這家古着店至今，再加上長達九年於日本文化服裝學院求學以及工作的經驗之下，是對服裝設計熟稔的老江湖，在我們貼身相伴的一個下午之中，Rex 在台北中山北路還有赤峰街巷弄裡穿梭，依然可以見到他眼中對於服裝的熱愛，令人欽佩不已，也讓我們藉此機會走訪幾家知名古着店鋪。

Luddite 1811 Pop-Up Store at Syndro House

位於台北民生社區的 SYNDRO HOUSE 是 SYNDRO 品牌的實體店面，平日以販售品牌的自有服飾為主，這次在十二月中旬邀請了香港知名古着選品店 LUDDITE 進行兩週 POP-UP 快閃店舖的活動，期間將展售 LUDDITE 自製作品與店主 Rex 的精選古着，包括老品重製、二戰軍裝、日本古布等豐富作品。

+ 3 + 2

SYNDRO HOUSE 電話： 02 3765 5020 地址： 台北市松山區三民路180巷22號1F

Base One

位處下午茶一級戰區的隱密大樓之內，Base One 是個需要按電鈴才能進入的神秘店舖位置，在店長飯島真一的經營之下，擁有像是伊拉克戰爭時期軍品等等令 Rex 都驚奇的物件，讓人感受到古着的世界廣大，糅合了九十年代運動服裝、街頭單品還有經典工、軍裝甚至是皮件、配飾等等，Base One 是一個隱身台北市區的時光膠囊。

+ 3 + 2

BASE ONE 電話： 0966 588 731 地址： 台北市中山區中山北路二段16巷4號

Travis Vintage & Used Clothing

被網友奉為「明燈」的 Travis Vintage & Used Clothing 是台北老字號的古着店鋪，最初開設在西門町，近年才搬遷到中山站的赤峰街上，兩位老闆在店中直接就是展開精彩的對談，從 Levi’s 牛仔外套的顏色、皮標到傳說中的販售價格，還有 Lewis Leathers 各種年代Satin、皮革的處理手法與染色、男女尺碼的稀有度等等，話題一轉又提到印地安老奶奶親手所打的未脫脂羊毛毛衣，讓人眼花撩亂，果然是識貨玩家們尋寶的地方。不過要留意老闆的營業時間就是了。

+ 3 + 2

Travis Vintage & Used Clothing 電話： 0922 647 693 地址： 台北市中山區赤峰街41巷4號

Head x Lover

「那件衣服的扣子很難找啊」Rex 在 Head x Lover 抬着頭對我說，一件大衣高掛着卻少了一顆鈕扣，仔細一看才知道原來每一顆扣子的雕紋都不同，這種只存在古着世界裡的工法自然留下了扣子難找的原因，Head x Lover 店裡頭有多樣的古着服飾，隨然具有一點時代感，但可以想像年青人穿在身上的模樣，而就在我們準備離開前「請問我可以跟你合照嗎？」Head x Lover 的店員突然向 Rex 提出了邀請，原來 Luddite 曾經是店長多年前走訪香港時刻意拜訪的店舖，雖然難找，但時候到了總是有機會遇到。

+ 3 + 2

Head x Lover 電話： 02 550 9285 地址： 台北市中山區赤峰街77巷6號

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】