【adidas】聯乘Wales Bonner出復古風球鞋　圖挑戰Nike Dunk霸權

好老實說，雖然今年適逢是adidas Superstar的50周年，而三間牌亦勢所必行地將會為它策劃大規模慶生計劃，然而在死對頭Nike Dunk SB來勢洶洶的情況下，單單憑Superstar的應戰的話，在未來的數年根本就難以招架……

從Nike手上獲得了Round Two主理人Sean Wotherspoon，對adidas而言絕對是好消息。（Round Two）

Blondey McCoy × adidas。（Highsnobiety）

所以於Old School潮流快將以雷霆萬鈞之勢到來之前，adidas繼adidas Superstar 50周年企劃以外，再「整多兩手準備，以防萬一」，也是高明之舉，因此在早幾日三間就宣告從Nike手上獲得了Round Two主理人Sean Wotherspoon，將會與他進行一連串球鞋Collaboration，而昨日於正在舉行的2020秋冬倫敦男裝周中亦發動了另一驚喜消息：就是成功與LVMH Prize 2016大獎得主Grace Wales Bonner合作，打造一系列服飾球鞋單品，明顯主攻英倫系品牌，絕不讓PALACE × adidas和Blondey McCoy × adidas系列專美。

FALL 2020 MENSWEAR Wales Bonner。（GQ）

FALL 2020 MENSWEAR Wales Bonner。（Highsnobiety）

今次與Wales Bonner的合作大走復古主義，繼續以1970年代的英國牙買加新移民的英倫草根生活和音樂文化（特別是雷鬼樂）作為主題，剪裁俐落的天鵝絨恤衫、橙芯絨外套和窄身西裝褲繼續成為主題，唯一不同的是昔日光鮮典雅的皮鞋，卻一下子變成與adidas合作的球鞋，衣服上也增多了adidas馳名世界的Tracksuits運動褲和外套。

今次與Wales Bonner的合作大走復古主義。（GETTY）

+ 6 + 5 + 4

系列中的球鞋雖然未有列明是甚麼型號，也未知道是舊有型號還是全新款式，卻明顯昔日保齡球鞋的風尚，簡潔的外型、典型的用色以至是達到High Fashion水平的優質物料，的確讓人感受得到一股adidas近年少見的文雅風尚，令對Kanye West興味索然的時裝愛好者，重拾對三間牌的昔日眷戀，叫人回味。