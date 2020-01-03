【展覽】六本木美術館雲集26位日本設計師　創作原點探索大師大腦

日本設計向來深受大眾歡迎，並聞名全球。 最近，21_21 DESIGN SIGHT展出一眾日本設計大師原稿，讓大眾從中探究他們創作與設計的歷程。

Secret Source of Inspiration: Designers' Hidden Sketches and Mockups（21_21）

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由即日起至2020年3月8日，位於六本木中城庭園一隅的21_21 DESIGN SIGHT美術館，正在舉行《Secret Source of Inspiration: Designers' Hidden Sketches and Mockups》展覽，展品中包括日本設計委員會（Japan Design Committee）各位現任成員的原稿、圖紙和實驗模型等作品。

日本設計委員會26名成員（21_21 DESIGN SIGHT）

日本設計委員會自1953年成立，透過發掘優良產品與舉辦新展覽，多年來為設計領域帶來具大貢獻。而這個設計委員會目前共有26名成員，年齡從40歲到90歲不等，包括隈研吾、深澤直人、原研哉、佐藤卓等大師級人馬。

從這個展覽當中，不但展示了各位成員的設計原稿，而每個人的作品，都隨著他們的專業領域、時代和個人喜好，產生不同的演變進化。當中還加插一些影片，來揭示設計師們創作過程的第一步。該展覽更利用定期會員活動，來調查日本設計的發展，從而擴大傳統展覽框架，並邀請下一代創意力量參與其中。

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這些罕有的原稿，同時展現出設計師創作過程與思想特徵，雖然原稿設計，最終不一定會出現於大家眼前，但今次展覽總監金谷健卻表示，原稿對創造過程的瞥見，乃是相當寶貴的。由於日本設計委員會由一群傑出創作者所組成，旨在為下一代植入靈感來源，今次也有提供許多稀有的幕後花絮，讓參與者看見日本最著名工業設計、建築等工作流程，例如日本建築大師隈研吾原稿、柴田文江於無印良品與9小時膠囊旅館（9h nine hours）的設計工作等，構成一個展示創意本質的展覽，為新一代帶來啟蒙。