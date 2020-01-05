【Dream House】日本木屋有如三角帳篷　建築師為打破鄰居隔膜？

香港寸土尺金，上樓難負擔，還要打造心目中的Dream House，可謂難上加難。 而在日本一對夫婦，卻找來東海林健建築設計事務所（Takeru Shoji Architects），為他們的鄉村住宅變身為帳篷木屋。

日本鄉村住宅變身帳篷木屋（Takeru Shoji Architects）

在日本新潟縣長岡市的鄉村之中，一對夫婦特別找來東海林健建築設計事務所，重新改造這間Hara House。他們也將繼承這片土地，包括農舍、車庫、工作室等空間，而該住所卻位於邊角位置。

因此，考慮到住宅及其他建築物的存在，建築師將設計變為一個大型的木製帳篷，當中更設有多間開放式房間，屋內環境亦盡可能減少儲物空間、隔板和私人房間，而整個空間的特徵，主要都是圍繞木材為主。

帳篷木屋由東海林健建築設計事務所設計（Takeru Shoji Architects）

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晚上的Hara House（Takeru Shoji Architects）

另外，主人家更要求建築師：住宅需緊密聯繫至周遭建築物，所以透過帳篷設計，建築師創造出寬敞的三角形門口與窗口，讓建築平易近人，令到鄰居更容易停下來閒聊。皆因，東海林健建築設計事務所表示，希望這個設計能夠創立一個充滿活力和繁華的樞紐。

該住宅設有兩層，它的屋頂延伸至地面，使建築物呈現三角形，而兩側位置也有增設三角形設計。然而，內部佈局則盡量保持簡單，一樓設有客廳、獨立廚房、一間臥室與浴室，梯子甚至可通往兩個地方，包括兒童房與書房，而住宅北面更設有一個有蓋停車場。

在鄉村之間，透過這種現代化的建策物，不但引起村民的興趣與交流，更能消除人與人之間的隔膜，建立和諧社區的可能性，也是主人家的原意。