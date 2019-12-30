【迷你手作】西班牙藝術家愛Miniature　紙張剪出植物又編織籃子

2019年，Micro Bag於時裝界引起熱話，而迷你熱潮亦蔓延至各個界別。 一位來自西班牙巴塞隆拿的藝術家，竟利用紙張變出如手心般大的室內小盆栽。

Raya Sader Bujana利用紙張變出室內小盆栽（IG@littlerayofsunflower）

這位藝術家名為Raya Sader Bujana，她是一位紙藝師與設計師，曾與Camperr和DOIY等品牌合作。由於大學時期修讀建築，受到這種背景影響之下，她對大自然與錯綜複雜圖案，亦相當感興趣。

Raya Sader Bujana是一位才華橫溢的創意人，她喜歡用紙張設計日常用品，早前也推出過「Paper Foods」系列，專門探索自己喜歡的食物，例如咖啡、西瓜、青瓜等食物，將它們紛紛變成用「紙」做的藝術品。

重溫「Paper Foods」系列：

點擊下圖觀看更多迷你小盆栽：

+ 4 + 3 + 2

除此之外，設計師還開拓「Tiny Big Paper House Plants」系列，採用紙張製造出不同的小盆栽。每款惟妙惟肖的植物，當中的莖、葉子等細節，Size都十分細小，而她為了生產這些迷你植物，更需要花上數星期的時間，才能完成。皆因每個作品都需要非常細心去切割、繪畫與折疊紙張等程序，才能夠創造出如此栩栩如生的版本。而最令人驚喜的是，用來放置植物的小籃子，也是設計師利用紙張製作，以手工編織的方式來完成，相當費工。

除了可愛的食物與小盆栽外，她還用紙研製出精美的壓花。對於Raya Sader Bujana來說，迷你系列是一個持續的挑戰，需要絞盡腦汁揣摩紙張、真實性與大小的考量，才能呈現出逼真效果。

若然大家盼望打造一個迷你花園，不妨可從Etsy上購買她的小型藝術品。

點擊下圖觀看更多迷你小盆栽：