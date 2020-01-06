MEDICOM TOY與不二家齊撐藤原浩　三方聯乘經典牛奶妹BE@RBRICK

年輕一代或許已經對牛奶妹不曾有過感覺，但對於6、7、80後而言，不二家出品的牛奶妹卻絕對是一個永恆的童年回憶。

這款絕對是牛奶妹的經典小食。（家樂福）

作為日本源遠流長菓子老子號（起源於1910年），不二家的零食出品雖然五花百門，涵蓋巧克力、餅乾、飲料、糕點、糖果雪糕等臨臨種種，不過最令人印象深刻者，還是以那個唔食得的Peko牛奶妹莫屬，作為不二家吉祥物的牛奶妹誕生在1951年，隨着住牛奶零食系列Milky推出市場，她被設定成一個出生在1950年「地球上的某個地方」的6歲小孩子，高1米、重15公斤，最喜歡棒球和小狗，而基本上凡是Milky系列的零食，就一定會伴隨住這個可愛牛奶妹圖案作為包裝記認，方便顧客記認。

後來隨着牛奶妹愈來愈受小朋友、年青人歡迎，及至8、90年代，牛奶妹就不時脫離Milky系列，伴隨住牛奶仔Poko，推出自家玩具公仔，被受收藏家歡迎，而發展至近代牛奶妹更拓展至潮流市場，與潮流玩具單位MEDICOM TOY進行過多次合作，踏入2020年即旋即引爆大新聞，就是與藤原浩的THE CONVENI便利店合作，推出THE CONVENI × MEDICOM TOY × 不二家牛奶妹PEKO三方聯名公仔。

多邊形牛奶妺版本。

+ 3 + 2

玩具分為彩色和黑白灰兩種配色，打造定番100%與400%熊仔BE@RBRICK外，更設計出多邊形不規則「起角」外型牛奶妺版本，牛奶妹胸口印上藤原浩fragment design的招牌閃電Logo，背部則印有THE CONVENI和Peko字樣標記，簡而精之餘，每款玩具才不過盛惠15,000日元，十分抵玩。