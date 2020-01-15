【GUCCI】無視當前的Old School街頭潮流　繼續大玩復古綺麗風情

無可厚認，當前時裝世界，經已是完完全全處於一個被街頭文化、波鞋文化和潮童文化所佔據的局面，無論喜歡不喜歡與否，作為時裝設計師或者經營者，要於這股商業洪流之中存活下法，亦每每只有無可奈何地逆來順受、順勢而為，至今仍然能夠逆流而上，而又持續大成功者，可能就只有Alessando Michele的GUCCI。

「聯乘球鞋治世」的世代下，GUCCI的設計方向仍然堅持自成一派，十分難得。（GUCCI）

這種美學形式，絕對並非時下最流行的？但Alessando Michele卻毫不在乎地忠於自己。（GUCCI）

細心觀察的話，大家即會留意無論在市場營銷的角度，抑或是設計美學的角度處上，GUCCI近年的所作所為，的確和許多地位相乎的傳統大牌大相逕庭。在營銷方面，Alessando Michele雖然都與推行不同的Collaboration合作方案，卻每每只集中在潛力藝術家方面的合作之上，如Coco Capitán、Phoebe Collings-James和Ignasi Monreal等等，與其說是合作，倒不如說是與自身影響力推廣新生代藝術家更為貼切。

GUCCI與Coco Capitán的合作系列。（GUCCI）

這種軟柔的Collaboration，其聲勢自不能與大刀闊斧式地和Nike、adidas、PORTER、UNDERCOVER、Supreme和NIGO等推出合作系列相媲美，但久而久之卻一定有利深化GUCCI的獨特印象，放棄一時三刻的炒作，卻提升了顧客和支持者的忠誠度，使GUCCI得以自成一派，獨霸一方。

就算推出絨羽這類時下大流行的物事，Alessando Michele亦總有眼光將它變得與別不同起來。（GUCCI）

在AJ1和Dunk、和adidas Superstar等Old School風球鞋蓄勢待發地爆紅之際，GUCCI偏偏反其道而行，意想不到地以Boa自動綁帶系統，自訂機能球鞋。（highsnobiety）

此外，在設計美學方面，Alessando Michele所推崇、所倡導的設計元素，對照在當前的時裝趨勢之上，其實老早就不屬於「最潮」的那一批了，看看昨日才發佈的GUCCI AW20男裝系列，時下最搶手的戶外機能元素、剛陽好動的板仔風剪裁輪廓、Hoodie、運動褲，乃至是以一打百，外觀有如Air Jordan 1和Nike Dunk輪褲的Old School風球鞋，於GUCCI這個新系列中依舊少之有少。可見與其屈就自己，製作一些有違自己理念的趕潮流東西，Alessando Michele更崇尚活在自己的懷舊夢幻世界。

曾經紅極一時的毛毛Loafer拖鞋再現。（GUCCI）

很Kurt Cobain的穿搭概念。Kurt Cobain

+ 9 + 8 + 7

環顧GUCCI AW20 Collection，時下大流行美式Old School街頭風全然不見，繼續沿襲Alessando Michele這5年來的中性美學，陰柔的女性裁剪元素注入男裝服飾中，甚至將一條碎花連身裙著用到男模特兒之上，再結合金屬喇叭褲、破爛牛仔褲、闊身Cardigan和招搖豹紋大褸，如斯種種，的確讓人想起昔日David Bowie、Kurt Cobain以及Courtney Love的搖滾風情，將60-90年代搖滾樂元素帶到2020年這個由Hip-Hop/R&B主導的世代裡，既是一種對昔日過去的美好依戀，同時亦叫人慨嘆當前的潮童主義/炒作式街頭文化，或許當前是過於泛濫，令到青澀的鄰家風圖案小冷衫、五光十色的槍管領格仔西裝套裝、經典Tassel流蘇小皮鞋，以至是女裝男著這著進階的中性穿搭理念（從來「男裝女著」都一定比「女裝男著」來得容易），都彷彿只能夠從GUCCI裏找到似的……或許於這個StockX、GRAILED、Kardashian家族和Dunk SB主宰世界的世代之下，Alessando Michele的GUCCI就是這場反潮童文化運動中的最後堡疊矣！