【A-COLD-WALL*】賣拉鍊扣、徽章等配件　開源設計為啟發創意？

A-COLD-WALL*早前在倫敦設立「SP-1 M-65」軍褸展覽，另一邊廂又有新搞作。
品牌竟然開始賣配件，亦令人不禁一個問題：此舉動是為了鼓勵消費者DIY，還是清死貨？
A-COLD-WALL*的工業風機能性風格深入民心，而品牌配飾設計中，主體以外的細節位，同樣令人留下印象，由腰帶的扣、腰包的揀鍊扣，以至Cap帽上小鐵牌等等，都能顯露品牌的DNA。
在 Instagram 查看這則貼文
Hardware Packages, Service Point 1, Online. Enabling individuals the opportunity to access brand intellectual property. Open-source as a philosophy brings forth tangible brand values that have the capacity to directly enhance interaction between individual and brand. SP1.A-COLD-WALL.COM. Link in bio.
多款A-COLD-WALL*配件：
A-COLD-WALL*「SP-1 M-65」展覽（IG@acoldwall）
「SP-1 M-65」從1月5於倫敦展出，利用七種不同材料，來展示標誌性M-65外套的變化，而背後的想法，就是想展示出品牌的獨特性。而今次開賣配件的意念，其實也與展覽概念出出一轍，盼望讓開源（Open Source）設計成為品牌另一新焦點。
皆因品牌表示，開源是一種哲學，能賦予有意義的品牌價值，而這些價值卻能夠直接增強個人與品牌之間的互動。鑑於最新配件系列推祟消費者自行設計服飾，一共有30件不同的產品，包括腰帶扣、金屬徽章、拉鍊扣與鬆緊繩等配件。對一盤生意來說，這種Marketing策略可算是一舉兩得，不但能夠清走舊貨，亦能製造話題性。不過最令人興奮的是，顧客們將如何利用這些小配件，來呈現他們的改造能力。
點擊看更多A-COLD-WALL*「SP-1 M-65」展覽：
A-COLD-WALL*透過提供配件，為品牌創造出一個成本較低的系列，價錢只需20（約173港元）至30歐元（約260港元）不等，並且鼓勵消費者積極開發不同的設計。
總括而言，其配件系列集合了品牌的美學風格，以開源設計為理念，讓配件可以融入其他設計之中，創造無限可能性。對於品牌主理人Samuel Ross來說，能夠持有這樣的願景，確實非常有趣，進一步打破局限，將品牌擴展至另一個界限。
多款A-COLD-WALL*配件：