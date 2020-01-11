【A-COLD-WALL*】賣拉鍊扣、徽章等配件　開源設計為啟發創意？

A-COLD-WALL*早前在倫敦設立「SP-1 M-65」軍褸展覽，另一邊廂又有新搞作。 品牌竟然開始賣配件，亦令人不禁一個問題：此舉動是為了鼓勵消費者DIY，還是清死貨？

A-COLD-WALL*的工業風機能性風格深入民心，而品牌配飾設計中，主體以外的細節位，同樣令人留下印象，由腰帶的扣、腰包的揀鍊扣，以至Cap帽上小鐵牌等等，都能顯露品牌的DNA。

多款A-COLD-WALL*配件：

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A-COLD-WALL*透過提供配件，為品牌創造出一個成本較低的系列，價錢只需20（約173港元）至30歐元（約260港元）不等，並且鼓勵消費者積極開發不同的設計。

總括而言，其配件系列集合了品牌的美學風格，以開源設計為理念，讓配件可以融入其他設計之中，創造無限可能性。對於品牌主理人Samuel Ross來說，能夠持有這樣的願景，確實非常有趣，進一步打破局限，將品牌擴展至另一個界限。

多款A-COLD-WALL*配件：