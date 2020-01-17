【UNDERCOVER】高橋盾再從電影取材　以服飾和舞台向黑澤明致敬

日牌UNDERCOVER主腦高橋盾一向愛電影，曾多次以導演Stanley Kubrick經典作品為創作重心。 品牌Fall/Winter 2020系列昨晚於巴黎展出。是次高橋盾再一次從經典電影取材，向世人展示日本由來已久的時尚美學。

日牌UNDERCOVER Fall/Winter 2020系列昨晚於巴黎展出。（UNDERCOVER）

不少街牌設計師都愛向流行文化致敬，而UNDERCOVER的主理人高橋盾則偏愛電影，過去已多次以設計展示對電影的愛，包括以名導Stanley Kubrick的經典作《A Clockwork Orange》作為Fall-Winter 2019系列的靈感；再以《2001: A Space Odyssey》為起點，設計出AW19系列；以及以Luca Guadagnino的作品《Suspiria》作為FW19的設計元素。

向來在美學及藝術方面勇於創新的日本，在電影創作上當然亦毫不遜色，古今出現多位實力十足的電影大師，以具有人文關懷及個人風格的作品帶領觀眾思考人生。是次高橋盾便以Fall/Winter 2020系列，向日本其中一位著名電影大師黑澤明致敬，並選擇以黑澤明其中一部作品《蜘蛛巢城》為主題，為世人帶來一場難忘的時裝騷。

過去高橋盾多次透過時裝向鬼才導演致敬：

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環型的天橋煙霧彌漫，開場模特兒身穿與日本傳統武士服剪裁甚為相似的服裝環視四周。突然，天橋中央的白布緩緩蠕動，面目猙獰、灰頭垢面的「老人」現身，重現《蜘蛛巢城》兩位主角於森林內遇見謎樣婆婆的情節。

天橋中央的白布緩緩蠕動，面目猙獰、灰頭垢面的「老人」現身，重現《蜘蛛巢城》兩位主角於森林內遇見謎樣婆婆的情節。（UNDERCOVER）

《蜘蛛巢城》中的謎樣婆婆：

「老人」現身後痛苦地扭動四肢，呼天搶地，一眾模特兒此時便逐一從後台迎向觀眾，展示出高橋盾的創作成果。除了再次把電影畫面印在衣衫上，今次UNDERCOVER Fall/Winter 2020系列明顯亦在剪裁方面回溯日本傳統服裝，既有闊袍大袖的和服形外套、端正挺身的軍人服飾，亦有束腳褲及厚底木屐等。

不過高橋盾並沒有在此停步，反而聰明地以拼布及各種圖案取代日本傳統服飾上的印花，並且把武士掛在身體兩側的劍刃改成當下最潮的crossbody bag，成功把日本傳統服時尚化，向世人展示出優越的設計功架。

高橋盾聰明地在系列中加入多個潮流元素。（UNDERCOVER）

欣賞UNDERCOVER Fall/Winter 2020系列：

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Through the creation and wearing of these clothes, it’s a way to defeat those negative influences and bring out the positive and beauty. 高橋盾

其後UNDERCOVER更在天橋上透過舞蹈重現了電影主角被追殺及萬箭穿心的場景。據悉當年黑澤明為了在電影展示出真實感，特意找來日本射箭高手完成一連串的射擊鏡頭，此幕亦成為電影史上其中一幕經典。昨晚UNDERCOVER憑藉完美的舞台設計，詮釋出《蜘蛛巢城》詭譎及壯烈的氛圍，亦憑設計向世人展示出日本服飾的時尚美學，讓人留下深刻的回憶。

UNDERCOVER更在天橋上透過舞蹈重現了電影主角被追殺及萬箭穿心的場景。（UNDERCOVER）