【UNIQLO】可能是給貓奴的最佳服裝　這簡約系列為何Hit爆日本？

價廉物美的UNIQLO不時推出高話題度且實用的服裝系列，近年的聯乘系列更是接二連三地為大家帶來意料之外的驚喜。 UNIQLO最近推出的ドライソフト（Dry Soft）系列，再次成為日本國內的熱銷商品，只因有網民發現系列物料竟可抵禦貓貓所帶來的「攻擊」。

UNIQLO最近推出的ドライソフト系列再次成為日本國內的熱銷商品。（官方圖片）

ドライソフト（Dry Soft）系列採用了聚酯纖維及聚氨酯製作而成，主打觸感輕巧柔軟而且快乾，即使夏天經常出汗亦可迅速乾透，非常適合於愈來愈熱的亞熱帶地區穿著。系列總共有長袖衛衣、長袖長身衛衣、長袖外套，以及長褲四種款式，每個款式均有幾種顏色可供選擇。

ドライソフト系列採用了聚酯纖維及聚氨酯製作而成，主打觸感輕巧柔軟而且快乾。（官方圖片）

按圖欣賞各種款式：

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從設計及剪裁的角度而言，ドライソフト（Dry Soft）系列美其名是簡約，實質可說是平平無奇，就是常見的「無地」衛衣及外套，並無甚麼特別之處。可是日本有網民發現這系列不單輕盈舒適、不易起皺，順滑的布料更不會黏貓毛，就算被愛貓狠抓亦不會留下痕跡。

其後這位網民更於個人Twitter帳戶上分享發現，高呼：「貓毛不會附著在衣服上！貓毛不會附著在衣服上！貓毛不會附著在衣服上！」竟引來其他貓奴的迴響，各自在其個人Twitter帳戶上分享個人發現及感受，令UNIQLO這系列成為了搶手的熱銷商品，身在香港的貓奴，相信都對這系列服裝「貓」視眈眈。