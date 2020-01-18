Gucci 2020春夏新廣告「馬Model」超吸睛！一起游水、坐車如閨密

近期意大利時裝品牌Gucci的迎新春「米奇」系列紅透半邊天，而同時為了新年後來臨的春夏季節，官方日前發放了2020春夏形象廣告，其中竟以「馬」當作主角，偕同其他模特兒們一同穿梭在日常當中，沒有身份位階，更沒有物種區別，讓人不禁與現實的既定印象產生錯亂，宛如一部超現實主義大片。

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「of Course A Horse」的主題由創意總監Alessandro Michele所發想，而此次全新的形象廣告則由電影導演Yorgos Lanthimos執導，從Yorgos Lanthimos過去的電影《龍蝦》中就能發現他十分善於表現特殊的視覺奇觀，兩人都喜歡打破常理，去模糊人們的認知，遊走在現實與幻想之間，以創造出更為新穎、無拘束的作品。

Gucci 這次的2020春夏形象廣告中，馬兒們並沒有固定的角色，就和人一樣，牠們可以是任何身份，出現在任何場合都是多麽稀鬆平常，像是和朋友們一起坐下來吃下午茶、一起搭飛機、一起游泳、開車兜兜風，甚至是與人類談場戀愛，也都沒什麼好奇怪。

同時也將馬兒呈現得美麗又溫柔，與人類的互動相當可愛，和在草原上狂放奔馳的形象截然不同，讓人看見美麗的另外一面。

為營造出「不足為奇」的氛圍，馬兒甚至出現在日常生活模糊的背景中，就像不經意入鏡一般。

創作者在這部形象廣告中的多元場景中，都沒有強下註解，只留給觀眾們無限的想像空間，同時結合了馬所象徵的自由，呼應本季打破規則、既定框架，與推崇個性的風格。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】