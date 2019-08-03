【街頭霸王】穿Onitsuka Tiger的春麗　隨鞋附送遊戲服飾造形

自1987年推出了格鬥遊戲街頭霸王（Street Fighter）以來，它一直都是港人最愛的經典街機遊戲，內裏的原創角色Ryu、Ken、春麗的造形深入人心，春麗的造形由其突出，只要看見兩邊包子頭、藍色旗袍、白色長靴便知道是在模仿春麗。但在《街頭霸王5：街機版》中的春麗有另一個新造形，而且更穿上Onitsuka Tiger的經典型號MEXICO 66 SD休閒運動鞋！

《街頭霸王5：街機版》中Ken與春麗的格鬥場面。（網上圖片）

春麗是街頭霸王《街頭霸王》裏第一個中國女性人物，並以短時間發出攻擊的百烈腳為著名招式。因此運動鞋品牌Onitsuka Tiger便與《街頭霸王5：街機版》合作，以春麗和經典型號MEXICO 66 SD為靈感，設計了一雙充滿東方特色的運動鞋。鞋上佈滿了龍圖騰的暗花，並以藍、白、黃作色調，推出兩款配色，鞋跟寫上「Tiger」、「Street Fighter」 的字樣。最特別的地方卻不是在運動鞋上，而是隨盒附送的Onitsuka Tiger原創服裝造型卡，有了這張卡便可以在街霸5遊戲中兌換兩個春麗的專屬服飾造型。

Onitsuka Tiger與街霸5合作，隨運動鞋更附送會附送兩個春麗的專屬服飾造型。（Onitsuka Tiger）

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為此Onitsuka Tiger更舉辦了一個春麗巡迴畫展，展示除了有街霸原創者桂正和先生繪製的春麗手繪圖外，更邀請了10位藝術家創作春麗的全新形象。《街頭霸王》 × Onitsuka Tiger “Chun-Li”現已在門市正式發售，本次的鞋款是全球限量5,000 對，有興趣的讀者絕對不容錯過。

原創者桂正和筆下的春麗。（Onitsuka Tiger）

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