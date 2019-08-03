【街頭霸王】穿Onitsuka Tiger的春麗　隨鞋附送遊戲服飾造形

自1987年推出了格鬥遊戲街頭霸王（Street Fighter）以來，它一直都是港人最愛的經典街機遊戲，內裏的原創角色Ryu、Ken、春麗的造形深入人心，春麗的造形由其突出，只要看見兩邊包子頭、藍色旗袍、白色長靴便知道是在模仿春麗。但在《街頭霸王5：街機版》中的春麗有另一個新造形，而且更穿上Onitsuka Tiger的經典型號MEXICO 66 SD休閒運動鞋！
《街頭霸王5：街機版》中Ken與春麗的格鬥場面。（網上圖片）
春麗是街頭霸王《街頭霸王》裏第一個中國女性人物，並以短時間發出攻擊的百烈腳為著名招式。因此運動鞋品牌Onitsuka Tiger便與《街頭霸王5：街機版》合作，以春麗和經典型號MEXICO 66 SD為靈感，設計了一雙充滿東方特色的運動鞋。鞋上佈滿了龍圖騰的暗花，並以藍、白、黃作色調，推出兩款配色，鞋跟寫上「Tiger」、「Street Fighter」 的字樣。最特別的地方卻不是在運動鞋上，而是隨盒附送的Onitsuka Tiger原創服裝造型卡，有了這張卡便可以在街霸5遊戲中兌換兩個春麗的專屬服飾造型。
Onitsuka Tiger與街霸5合作，隨運動鞋更附送會附送兩個春麗的專屬服飾造型。（Onitsuka Tiger）
點擊下圖看更多《街頭霸王》 × Onitsuka Tiger “Chun-Li”合作系列：
為此Onitsuka Tiger更舉辦了一個春麗巡迴畫展，展示除了有街霸原創者桂正和先生繪製的春麗手繪圖外，更邀請了10位藝術家創作春麗的全新形象。《街頭霸王》 × Onitsuka Tiger “Chun-Li”現已在門市正式發售，本次的鞋款是全球限量5,000 對，有興趣的讀者絕對不容錯過。
原創者桂正和筆下的春麗。（Onitsuka Tiger）
予約していたオニツカタイガーさんの春麗モデルをお店へ取りに行ってきました。ステッカー付き！— 電Q (@9q9qz) 2019年7月31日
個人的に黄色verかわいいなと思っていて今回のイラストにも描かせていただいています。 pic.twitter.com/54jEnI9Drt
點擊下圖看過往《街頭霸王》 × UNIQLO UT的合作T恤：