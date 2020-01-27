【草間彌生】紐約植物園多感官展覽　進入波點女王的迷幻花花世界

日本當代藝術家草間彌生，作為世界上最受歡迎的藝術家之一，每當舉辦新展覽時，都必定引起話題。
故此，今年五月全新多感官展覽《Kusama: Cosmic Nature》也不例外，草間彌生將走進紐約植物園（New York Botanical Garden），把藝術融入大自然。
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"This spring, The New York Botanical Garden will unveil my desire for eternal cosmic beauty, which emerges from my heart." —Yayoi Kusama, January 2020 . Exciting additions to KUSAMA: Cosmic Nature have presented opportunities for an even more immersive exhibition experience. Hit the link in our bio to see what's coming to NYBG starting May 9, and note our new on-sale dates—February 19 for the Members and Patrons ticket pre-sale, and February 26 for public and Corporate Member tickets. . Flower Obsession, Yayoi Kusama ©YAYOI KUSAMA #KusamaNYBG #yayoikusama #plantlove
日本當代藝術家草間彌生（New York Botanical Garden）
去年，草間彌生於紐約設展，名為《Every Day I Pray for Love》，不但吸引了大批藝術迷朝聖，更體驗她所設計的多感官藝術裝置。而今次再度回歸紐約，以紐約植物園（New York Botanical Garden）為獨家展覽場地，呈現她對大自然世界的迷戀。
草間彌生自小與大自然息息相關，由於小時候，她的祖父母曾在她家附近經營著一個苗圃與種苗繁殖場，因此她對無限與永恆的藝術觀念，亦受到植物與花朵的顏色和圖案而啟發。
近日，紐約植物園終於公開這個備受期待的展覽細節，它將於五月正式開幕，而這位日本藝術家的作品，將散佈於250英畝的花園之中，一排排的樹木，更會用紅色波點布包起。而紐約植物園的負責人也表示，保證此次的展覽，不會有任何樹木受到傷害。
日本當代藝術家草間彌生（New York Botanical Garden）
Forget yourself and become one with nature!
草間彌生自小與大自然息息相關（New York Botanical Garden）
另外，展覽當中有些亮點更是不容有失，據了解將有一個神秘溫室與全新的Infinity Room，迷人的室內外景觀，更會隨著季節變化，而日光照射亦會影響場地的景觀。除了重點Check Point外，展覽也會展出草間彌生從未公開過的作品，以及專門為展覽創作的四件作品。
在整個展覽中，園藝師與植物學家們將透過季節性的花卉裝置，來增強草間彌生的藝術視野。門票將於2月26日向公眾發售，而《Kusama: Cosmic Nature》更為低收入的布朗克斯（The Bronx）居民預留100,000張免費門票。
2014年出自草間彌生的《Alone, Buried In A Flower Garden》（yayoikusamamuseum.jp）
這位日本藝術家的展覽總是排著長隊，相信這次亦不會例外。
《Kusama: Cosmic Nature》
日期：2020年5月9日至11月1日
地點：紐約植物園（2900 Southern Blvd, The Bronx, New York 10458）