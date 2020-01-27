【草間彌生】紐約植物園多感官展覽　進入波點女王的迷幻花花世界

日本當代藝術家草間彌生，作為世界上最受歡迎的藝術家之一，每當舉辦新展覽時，都必定引起話題。 故此，今年五月全新多感官展覽《Kusama: Cosmic Nature》也不例外，草間彌生將走進紐約植物園（New York Botanical Garden），把藝術融入大自然。

日本當代藝術家草間彌生（New York Botanical Garden）

去年，草間彌生於紐約設展，名為《Every Day I Pray for Love》，不但吸引了大批藝術迷朝聖，更體驗她所設計的多感官藝術裝置。而今次再度回歸紐約，以紐約植物園（New York Botanical Garden）為獨家展覽場地，呈現她對大自然世界的迷戀。

草間彌生自小與大自然息息相關，由於小時候，她的祖父母曾在她家附近經營著一個苗圃與種苗繁殖場，因此她對無限與永恆的藝術觀念，亦受到植物與花朵的顏色和圖案而啟發。



近日，紐約植物園終於公開這個備受期待的展覽細節，它將於五月正式開幕，而這位日本藝術家的作品，將散佈於250英畝的花園之中，一排排的樹木，更會用紅色波點布包起。而紐約植物園的負責人也表示，保證此次的展覽，不會有任何樹木受到傷害。

日本當代藝術家草間彌生（New York Botanical Garden）

Forget yourself and become one with nature! 草間彌生

草間彌生自小與大自然息息相關（New York Botanical Garden） 另外，展覽當中有些亮點更是不容有失，據了解將有一個神秘溫室與全新的Infinity Room，迷人的室內外景觀，更會隨著季節變化，而日光照射亦會影響場地的景觀。除了重點Check Point外，展覽也會展出草間彌生從未公開過的作品，以及專門為展覽創作的四件作品。 在整個展覽中，園藝師與植物學家們將透過季節性的花卉裝置，來增強草間彌生的藝術視野。門票將於2月26日向公眾發售，而《Kusama: Cosmic Nature》更為低收入的布朗克斯（The Bronx）居民預留100,000張免費門票。

2014年出自草間彌生的《Alone, Buried In A Flower Garden》（yayoikusamamuseum.jp）

這位日本藝術家的展覽總是排著長隊，相信這次亦不會例外。