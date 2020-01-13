【展覽】Peter Lindbergh生前親手策劃　了解這攝影大師背後秘密

Peter Lindbergh於2019年9月13日與世長辭，終年74歲。 這位攝影大師以黑白攝影而聞名，並替不少時尚名牌留下美麗照片。 他生前首次親手策劃的回顧展，將於2月在德國揭幕。

攝影大師Peter Lindbergh（WWD）

已故Peter Lindbergh生前親手策劃回顧展（Peter Lindbergh） 該回顧展被名為《Peter Lindbergh: Untold Stories》，將於2月在德國杜塞道夫美術館（Museum Kunstpalast）舉行，由2月5日開始至6月1日結束。



這個展覽將展出Peter Lindbergh從1980年代至現今共140張照片，當中包括許多以往從未公開展示過的攝影作品。除此之外，還會展示各類他為時裝雜誌拍攝的Editorial，如《Vogue》、《Harper's Bazaar》、《Interview》與《W Magazine》等，而Michaela Bercu、Linda Evangelista、Kirsten Owen、Karen Elson等人也會出現在作品之中。

Peter Lindbergh以黑白攝影而聞名（Peter Lindbergh）

Peter Lindbergh於波蘭出生，並在德國杜伊斯堡（Duisburg）長大，就讀於柏林美術學院（Akademie der Künste Berlin）。 1971年，他移居杜塞爾多夫（Düsseldorf），從事攝影工作，更跟隨德國攝影師Hans Lux，擔任他的助理兩年，再於1973年成立自己的工作室。雖然五年後，他又再度移居巴黎，開展職業生涯中的新篇章，但是德國這個地方，對他還是意義非凡，也難怪將回顧展設於杜塞爾多夫。

另外，新展覽將分為三個部分，並按照時間順序排列，同時更能看見兩個大型裝置。多年來，Peter Lindbergh重新定義時尚攝影與當代文化，亦影響和啟發了時裝與藝術界。雖然大師已不在人間，但可以參與到由他一手一腳策劃的展覽，或許能讓大家沉浸在他的黑白世界中，從而了解他攝影背後的Untold Stories。

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