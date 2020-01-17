【專訪】大友昇平再臨香港　原子筆之神談《平成聖母》與港人二創

日本插畫家大友昇平半年來第二次來到香港，發布新書《REIWA》。 《一物》專誠訪問「原子筆之神」，大談其創作和新書之餘，當然亦少不了那幅港人熟識的二次創作。

大友昇平半年內再訪港發布新書《REIWA》。（龔嘉盛攝）

貼地的「原子筆之神」

大友昇平以一枝黑色原子筆獨步插畫界，細緻筆觸加上強烈黑白對比，稱他為「原子筆之神」實不為過。然而，神級插畫家用原子筆畫畫的原因可謂相當貼地：黑色原子筆既然俯首可拾，用此創作亦正正為了讓作品更貼近大眾日常，而黑白色調亦讓畫作效果更強烈。再者，原子筆有別於鉛筆可擦可改，每畫一筆都要相當謹慎，在起稿時就要打醒十二分精神，而畫畫時的緊張感，亦隱隱可從其作品中窺見。

大友昇平用原子筆畫畫原來是為了貼地。（龔嘉盛攝）

+ 5 + 4 + 3

日本秩序後的失序

大友昇平畫風細緻寫實，不論是街童、紋身女，以至暴走族、藝伎等，各式社會體制外的「邊緣人物」，在大友昇平筆下總是有種不甘被體制馴服的叛逆不羈。問及他何以偏愛陰暗暴力題材，他表示自己一方面個性反叛，不甘順勢而行，另一方面亦希望畫下社會秩序背後的失序。於外人眼中，日本人社會「井然有序」，國民守禮自律，已成一種不言而喻的刻板印象，但他在日本同樣眼看社會種種陰暗面，如此失序就自然而然成為其創作養分。加上，大友昇平自己偏愛畫次文化服裝打扮，這在畫作中的服飾細節，就可見一斑。

+ 2

將「香港」帶回日本

香港大眾認識大友昇平，部份或緣於一幅連儂牆文宣二創。二創作品參照大友所畫的《平成聖母》，加入了近半年社運元素，引來不少迴響。大友克洋和香港的關係可謂「這麼遠，那麼近」，其原子筆插畫中刻劃的街頭暴力，港人自有一番感悟，而其父親大友克洋的cyberpunk經典動畫《Akira》中，示威者與警察、軍隊間的衝突，更似是香港寫照。

《平成聖母》、香港人街頭二創和大友昇平父親大友克洋經典《AKIRA》：

大友昇平創作《平成聖母》之初，固然無想過港人會二創，對於這幅二次創作，他表示自己畫作陰暗之餘亦充滿緊張感，而港人面對自身焦慮壓抑，以二創作回應也自是正常。

一方面，大友昇平的創作為港人帶來共鳴，另一方面，香港亦轉過來成為其創作養分。香港和東京同屬數一數二最具cyberpunk氣質的都市，加上香港最近社會動盪，為他帶來不少衝擊和啟發，訪談中他直言，比起「不負責任為香港發聲」，他更希望「以日本人的角度，將香港經歷吸納至自身畫作當中，化成創作養份」。

由平成走到令和

布新畫冊《REIWA》（令和）將收錄同名展覽最新作品。（龔嘉盛攝）

這次大友昇平到訪「Booked: 香港藝術書展」發布新畫冊《REIWA》（令和），書內收錄同名展覽最新作品外，無疑亦是畫家對時代更迭的反思：「平成時期充滿回憶，那是日本的全盛時期，社會、經濟迅速發展。然而，平成結束，令和充滿更多未知和改變。2019似乎是日本迎來轉變的一年，不論是舊有資本主義、或是社會精神面貌，都將有別於平成時期。」

要總結平成時期，大友選用動畫為題材，畫下紋身《平成聖母》，畫作中大眾熟知的月野兔、比卡超、Toy Story共冶一爐，細心一看，原來動畫角色按照東西方、善與惡分門別類。最後作品以動畫為題，背後原來也經過他一番取捨：「原本打算將Starbucks、Apple、Nike等各種象徵平成時期的元素放進畫中，但為了視覺更強烈，最後決定以動畫為題。」至於作品的手稿「演變史」，亦已收錄於新書之中。

按圖看更多《平成聖母》創作：

+ 3 + 2

雕塑新嘗試

大友自言，自己亦正享受雕塑新嘗試。（龔嘉盛攝）

大友昇平除多年來以原子筆創作外，近年亦開始作新嘗試，挑戰用VR等科技創作雕塑，完成《There's nothing you can do to hurt me》和《Transcendent Algorithm》。大友自言，自己亦正享受雕塑新嘗試，而在令和時代，他亦會繼續探索新方向，一眾大友迷可以密切期待新作。

點擊看大友昇平雕塑作品：

大友昇平訪談後即席用原子筆畫畫：

大友昇平是次來港是出席大館舉行的第二屆《BOOKED: 香港藝術書展》，是次展覽雲集超過80個本地、亞洲及國際的藝術出版單位，帶來有創意有態度的獨立出版書刊，1月19日更有大友昇平的簽書會，是近距離接觸原子筆之神的難得機會。

《BOOKED: 香港藝術書展》（大館）

《Booked：香港藝術書展》 地點：大館賽馬會藝方（中環奧卑利街） 日期及時間： 1月18日（星期六）：中午12時至晚上8時 1月19日（星期日）：中午12時至晚上8時 門票： $30（成人）；$15（優惠票：小童、學生及長者）