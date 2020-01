【專訪】大友昇平再臨香港　原子筆之神談《平成聖母》與港人二創

日本插畫家大友昇平半年來第二次來到香港,發布新書《REIWA》。 《一物》專誠訪問「原子筆之神」,大談其創作和新書之餘,當然亦少不了那幅港人熟識的二次創作。

大友昇平半年內再訪港發布新書《REIWA》。(龔嘉盛攝)

貼地的「原子筆之神」

大友昇平以一枝黑色原子筆獨步插畫界,細緻筆觸加上強烈黑白對比,稱他為「原子筆之神」實不為過。然而,神級插畫家用原子筆畫畫的原因可謂相當貼地:黑色原子筆既然俯首可拾,用此創作亦正正為了讓作品更貼近大眾日常,而黑白色調亦讓畫作效果更強烈。再者,原子筆有別於鉛筆可擦可改,每畫一筆都要相當謹慎,在起稿時就要打醒十二分精神,而畫畫時的緊張感,亦隱隱可從其作品中窺見。

大友昇平用原子筆畫畫原來是為了貼地。(龔嘉盛攝)

日本秩序後的失序

大友昇平畫風細緻寫實,不論是街童、紋身女,以至暴走族、藝伎等,各式社會體制外的「邊緣人物」,在大友昇平筆下總是有種不甘被體制馴服的叛逆不羈。問及他何以偏愛陰暗暴力題材,他表示自己一方面個性反叛,不甘順勢而行,另一方面亦希望畫下社會秩序背後的失序。於外人眼中,日本人社會「井然有序」,國民守禮自律,已成一種不言而喻的刻板印象,但他在日本同樣眼看社會種種陰暗面,如此失序就自然而然成為其創作養分。加上,大友昇平自己偏愛畫次文化服裝打扮,這在畫作中的服飾細節,就可見一斑。

將「香港」帶回日本

香港大眾認識大友昇平,部份或緣於一幅連儂牆文宣二創。二創作品參照大友所畫的《平成聖母》,加入了近半年社運元素,引來不少迴響。大友克洋和香港的關係可謂「這麼遠,那麼近」,其原子筆插畫中刻劃的街頭暴力,港人自有一番感悟,而其父親大友克洋的cyberpunk經典動畫《Akira》中,示威者與警察、軍隊間的衝突,更似是香港寫照。

大友昇平創作《平成聖母》之初,固然無想過港人會二創,對於這幅二次創作,他表示自己畫作陰暗之餘亦充滿緊張感,而港人面對自身焦慮壓抑,以二創作回應也自是正常。

一方面,大友昇平的創作為港人帶來共鳴,另一方面,香港亦轉過來成為其創作養分。香港和東京同屬數一數二最具cyberpunk氣質的都市,加上香港最近社會動盪,為他帶來不少衝擊和啟發,訪談中他直言,比起「不負責任為香港發聲」,他更希望「以日本人的角度,將香港經歷吸納至自身畫作當中,化成創作養份」。

由平成走到令和

布新畫冊《REIWA》(令和)將收錄同名展覽最新作品。(龔嘉盛攝)

這次大友昇平到訪「Booked: 香港藝術書展」發布新畫冊《REIWA》(令和),書內收錄同名展覽最新作品外,無疑亦是畫家對時代更迭的反思:「平成時期充滿回憶,那是日本的全盛時期,社會、經濟迅速發展。然而,平成結束,令和充滿更多未知和改變。2019似乎是日本迎來轉變的一年,不論是舊有資本主義、或是社會精神面貌,都將有別於平成時期。」

要總結平成時期,大友選用動畫為題材,畫下紋身《平成聖母》,畫作中大眾熟知的月野兔、比卡超、Toy Story共冶一爐,細心一看,原來動畫角色按照東西方、善與惡分門別類。最後作品以動畫為題,背後原來也經過他一番取捨:「原本打算將Starbucks、Apple、Nike等各種象徵平成時期的元素放進畫中,但為了視覺更強烈,最後決定以動畫為題。」至於作品的手稿「演變史」,亦已收錄於新書之中。

雕塑新嘗試

大友自言,自己亦正享受雕塑新嘗試。(龔嘉盛攝)

大友昇平除多年來以原子筆創作外,近年亦開始作新嘗試,挑戰用VR等科技創作雕塑,完成《There's nothing you can do to hurt me》和《Transcendent Algorithm》。大友自言,自己亦正享受雕塑新嘗試,而在令和時代,他亦會繼續探索新方向,一眾大友迷可以密切期待新作。

大友昇平是次來港是出席大館舉行的第二屆《BOOKED: 香港藝術書展》,是次展覽雲集超過80個本地、亞洲及國際的藝術出版單位,帶來有創意有態度的獨立出版書刊,1月19日更有大友昇平的簽書會,是近距離接觸原子筆之神的難得機會。

《BOOKED: 香港藝術書展》(大館)

《Booked:香港藝術書展》 地點:大館賽馬會藝方(中環奧卑利街) 日期及時間: 1月18日(星期六):中午12時至晚上8時 1月19日(星期日):中午12時至晚上8時 門票: $30(成人);$15(優惠票:小童、學生及長者)