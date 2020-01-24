【軍事時尚】你分到MA-1與N-2B嗎？解構九款軍裝外套　哪件最易襯

「冬天的穿搭就是靠外套決勝負！」說到外套，由軍服衍伸的各式軍外套，不只有型穿上也多了幾分男人的獨特魅力，一直很受歡迎，甚至還有一派超Hardcore的達人專以軍裝穿搭。 軍外套細分下來型號可是多達十幾種，像是MA-1、A-2、M-65等等，不同的型號除了長相不同之外，也有各自不同的背景來源，以下為大家詳細介紹 9 種經典軍外套！

MA-1

軍外套當中，最知名的就屬MA-1了！1950年代1950年代為了因應飛行高度更高的噴射機時代，國軍方要求Alpha（Alpha Industries阿爾發工業，專為美軍製造軍服的廠商）改良軍外套，取消毛領、縮短衣身，方便飛行員進出駕駛座，創造出新的型號MA-1。

MA-1最大特色是採用的美國杜邦公司開發的66尼龍面料，高密度、防風防水，水珠滴到衣服上也不會滲透進去，即使飛行員進入機艙前淋過雨也不擔心飛行高度拉高之後衣服會結冰。這也是尼龍製的服裝取代早期飛行員標配皮夾克的最大主因，至此成為美國空軍制服，直至1977年被CWU-45/P所替代，是歷史上使用最久的軍服。

MA-1的版型設計很能拉長下半身比例，同時增加上半身份量，讓身形更厚實，算是很實搭的軍外套之一。

▼▼以下為大家詳細介紹MA-1以外，另外8款經典軍裝外套！你分得出來哪幾款、又入手了那些呢？▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【Style Guide】除了MA-1，這 9 款經典軍外套你一定要知道！】