【逃學威龍2】周星馳身上潮著你有冇入手？　MA-1風褸成永恆經典

周星馳最喜歡小伙子的奮鬥故事，特別由他執導及主演的《喜劇之王》、《少林足球》等，一個窮小子單憑一份信念闖出一片天，之所以角色的衣著都會比較殘舊。 其實星爺都有潮過型過，其中尤以《逃學威龍2》（1992）的造型最為公認，由出場的MA-1機師外套，中途的書卷氣英倫風，到後來全身NBA棒球褸造型，都非常搶眼，亦曾經是90年代最時尚的造型設定，你又有冇跟過風？

星爺的飛虎造型，為角色添一分傲氣。（影片截圖）

三個造型反映角色三種性格

今時今日星爺作品早已奉為神作，人人吹捧，但當年就經常被人話無厘頭冇內涵，其實單看《逃學威龍2》的服裝造型，不難發現當中包含不少心思，每個設定都跟角色遭遇連繫上，表現出角色性格。

MA-1褸，你衣櫃係咪都有件？（影片截圖）

首先出場是周星星回復警員身份後，一身MA-1機師褸加Ray-Ban眼鏡，一副殺氣騰騰的樣子，既符合當飛虎隊形象，亦因為他上集破了軍火案，今次打算來領功升職，只是斷想不到是當交通差收場。MA-1褸其實算長青，只是細節位略加改動，近年因有大型連鎖服裝店量產式出售，令它成為熱門。

開學喇，幾位的學生造型相當突出。（影片截圖）

英倫風書卷味

為查恐怖份子潛入學校案件，星爺自費報讀國際學校，而讀得國際學校衣著都變得既有英倫味，又有書卷氣。雖然特意加個煲呔添搞笑氣氛，不過明顯係想營造乖學生一名，方便「低調」去查案。

街頭潮流塑造曳仔性格

星爺的臥底身份被踢爆，令之前刻意親近朱茵攞料的行徑被唾罵。身份穿了，星爺不需要再扮乖學生，於是翌日就穿上街頭流行文化潮服，一身Starter出 品的NBA Tee、風褸、帽，以美式風營造較不霸的曳仔性格。

NBA ball cap、NBA cute版人頭tee加L.A. Lakers棒球褸，今日仲有不少人恨要。(影片截圖)

如果你成長於90年代，要買Starter的NBA產品，一定識去海洋中心的羽絨城，當年屬獨家代理，要入手唯有排隊入去。隨後ICE FIRE都有引進，不過隨著熱潮減退，香港人追捧此牌子的熱情亦冷卻下來。