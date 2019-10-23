【WTAPS × HUMAN MADE】NIGO與西山徹聯手打造　日系軍事風奧義

作為世界上其中一個最擅長策劃Collaboration的潮流社群，東京裏原宿體系每個每月，都總叫人驚喜不絕，來到今個10月尾，就又有另一經典項目誕生，始作俑者正正是兩人裏原宿代表人物，西山徹與NIGO。

NIGO長野智明和西山徹是合作無間的好兄弟。（ecdxtc.blog35.fc2.com）

早前他們二人就聯同高橋盾為Uniqlo UT設計聯乘服飾。（Uniqlo）

和許多日本60、70後的潮流份子一樣，NIGO長野智明和西山徹都是飲着美國流行文化的奶水長大，所以在自立門戶創立品牌之後，亦一樣以各式各樣的美式文化作為依據，軍事元素正正是最主力一環，西山徹的WTAPS固之然，NIGO從前的BAPE到今時今日的HUMAN MADE同樣如此，之不過西山徹的版本會粗獷、成熟和嚴肅一點；而NIGO則以幽默輕鬆的玩味見稱（猿人Camo迷彩就是一大鐵證），可見兩位大師縱然風格各異，但都同樣為軍事時裝於潮流世界提升到一個全新高度。

傳統版本的WTAPS MILL系列。（WTAPS）

而來到今個秋天，西山徹與NIGO就難得地以WTAPS × HUMAN MADE的名義合作，推出聯乘服飾，系列以軍事風格為主，並可謂集兩家大成於一身，首先今次系列乃是以WTAPS創新的MILL系列作為主軸，不但物料、造工、舊化、洗水效果皆造詣一流，而且出品通常都以簡單樸素為主，從不見任何圖案、刺繡或者裝飾物，以表現出西山徹向來推崇的粗獷硬淨軍事美學概念。

USN 37J1 Aviator Jacket ¥59,184。（HUMAN MADE）

USN 37J1 Aviator Jacket ¥59,184。（HUMAN MADE）

BDU Jacket ¥56,160。（HUMAN MADE）

BDU Jacket ¥56,160。（HUMAN MADE）

不過在今次的合作系列之中，WTAPS MILL就迎來了意想不到的質變，考慮到HUMAN MADE的風格特色，而特別將NIGO大愛的美式幽默元素結合其中，例如主打的USN 37J1 Aviator Jacket，古着感極強的墨綠洗水布料之上，就鮮明地加上以墨水繪畫的顯眼大鳥、心心和品牌字樣標記於其中，別具American Casual風情；至於另一焦點大作BDU Jacket，則將HUMANMADE獨有的原始圖案，以刺繡方式表現出來，搶眼之餘，觸感亦特別，而且縱然歷史上曾經存在過也好，其實刺繡版本的BDU Jacket在坊間仍然相對十分少見，現在以日本職人的巧手製造出來，自然更添風味。

但價錢也實在不菲，幸好WTAPS × HUMAN MADE系列裏尚有一些定價相對宜人的入門單品，例如T-shirt、Hoodie。（HUMAN MADE）

Military Cap。（HUMAN MADE）

雖然上述兩款軍褸作品實在精美，但價錢也實在不菲，幸好WTAPS × HUMAN MADE系列裏尚有一些定價相對宜人的入門單品，例如T-shirt、Hoodie和Military Cap等等，全部都用上了HUMAN MADE自成一派的美式圖案字樣，再結合WTAPS用料紮實的粗獷風味，作為長年裏原宿的支持者，這個系列總有叫你收藏的理由。（WTAPS × HUMAN MADE系列產品10月26日正式發售）