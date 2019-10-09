【小白鞋】凱特鍾情Superga、梅根妙麗齊捧Veja　六個大熱品牌！

雖然「老爹鞋」滿街跑，但簡單而好穿的小白鞋地位依舊不受影響，相對於老爹鞋的高調，更多時尚人士偏愛小白鞋的實在。這幾年各國經典小白鞋紛紛重上水面，從看起來很「髒」、一雙要價數千元的到便宜實用的幾百元的帆布鞋都有，「小白鞋」的愛好者可以選擇的品牌越來越多！

Superga

創立於1911年的意大利品牌Superga，造型超級簡單，除了側面的一個logo標籤，跟早年台灣夜市鞋店常看到的一雙台幣x99元的工作鞋乍看型有點像。由於受到英國凱特王妃的親睞，讓越來越多的消費者開始認識這個品牌，也讓街頭除了Nike、Converse、Adidas Stan Smith之外，開始出現Superga的身影。

+ 10 + 9 + 8

Golden Goose Deluxe

對於有些人來說，Golden Goose的鞋子或許只是一雙「帶著污點的昂貴版Converse」，但對於喜歡Golden Goose的消費者來說，這雙鞋子可是獨一無二的酷。雖然品牌早在2000年前後就成立，但直到2007年推出小「髒」白鞋，品牌的知名度才開始快速走紅，目前鞋子的生意也佔品牌整體業績至少7成以上。每一雙看似「隨便」弄髒的鞋面，可都是採用手工的層層刷洗與上色所創造的結果，也許不是每個人都會愛上，但對於講究個性的時髦男女來說，這可是一種品味的象徵。

+ 2

Veja

從荷里活巨星瑪莉安歌迪娜（Marion Cotillard）、愛瑪屈臣（Emma Watson）、台灣男神張孝全、南韓歐爸宋仲基到英國公爵夫人梅根馬克爾（Meghan Markle），每個人腳上一雙Veja，這牌子鐵定有它的魅力。起源於浪漫之都巴黎，採用產自巴西的有機棉、皮革與天然橡膠，強調人道與生態的尊重，這麼有道德感的品牌，鞋子又好穿好搭，怎能不收？

+ 8 + 7 + 6

Common Projects

乾淨的白色皮革上，有著一堆金色數字，就如同當年Phoebe Philo在Celine皮件上特別以金色刻印上「Made in Italy」一樣，產品突然好像又比別人貴了30%以上。在走紅這麼多年，又面對老爹鞋以及其他品牌爭相推出小白鞋的壓力，Common Projects依舊是小白鞋中最雅痞的代表。

+ 2

Loro Piana

有預算考量的朋友，會買無印良品的小白鞋，錢稍微多一點的，會跳到 Veja 的等級，如果是錢更多的朋友呢？儂編很推薦 Loro Piana。雖然品牌是以 Baby Cashmere 針織時裝出名，品牌近期主打的小白鞋，除了柔軟的鞋面之外，穿上去的舒適度真的不是蓋的，五顆星推薦！

Keds

在美國家喻戶曉的Keds，在台灣反而不是很普遍。創立於1 916 年的 Keds，旗下「The Champion」是全球第一雙大量生產的帆布鞋，從此就知道 Keds 在小白鞋界的地位。近幾季在包括 Krystal、泰勒絲 等明星的推波之下，Keds 在台灣的接受度正快速的成長中。

+ 3 + 2

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