【Angus Chiang】蒙面模特兒登巴黎騷　台灣設計師怎玩轉時裝周？

蒙面元素在時裝周其實早已屢見不鮮。 早前台灣設計師Angus Chiang亦再一次將此元素帶到2020巴黎時裝周，加上現代科技的元素，為大家帶來一場新穎且獨特的時裝騷。

台灣設計師Angus Chiang早前在巴黎時裝周為大家帶來了一場精彩的時裝騷。（IG@anguschiangofficial）

時裝新秀江奕勳（Angus Chiang）是位土生土長的台灣人，曾入圍LVMH Prize時尚設計大獎，亦是第一位入圍此獎項的台灣人。Angus Chiang擅於在設計中加入台灣本土文化及元素，珍珠奶茶、檳榔、電子花車、台灣機車文化等台灣日常統統被帶上天橋，為大家帶來耳目一新的視覺饗宴。

於較早前的巴黎時裝周中，Angus Chiang再一次將台灣元素帶到天橋，不過是次他不再是以台灣經典為主題，而是以現代科技為主軸，在騷場及服裝系列上向大家展示了台灣青年的網絡藝術文化。

以現代科技為主軸，Angus Chiang在騷場及服裝系列上向大家展示了台灣青年的網絡藝術文化。（IG@anguschiangofficial）

Angus Chiang是次與HTC旗下的VIVE Arts合作，以VIVE Arts專注研發的虛擬實境技術設計騷場，展示出台灣的科研發展。當日台下每位來賓都會收到一部HTC U19e，來賓透過手機內的程式AngusReality或VIVE Pro虛擬實境裝置，即可觀賞到台北與巴黎藝術團隊特意設計的VR及AR場景。就著不同款式的設計，手機便會顯示出不同設定的VR及AR場景，每個場景均帶領觀眾進入猶如《廿二世紀殺人網絡》般的虛擬科網世界。

Angus Chiang是次與HTC旗下的VIVE Arts合作，以VIVE Arts專注研發的虛擬實境技術設計騷場。（ANGUS CHIANG）

欣賞Angus Chiang AW2020時裝騷中各個虛擬場景：

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除了在騷場設計上別出心裁外，Angus Chiang在服裝設計上亦毫不馬虎。同樣以時下的台灣網絡青年為靈感，他特意在整個AW2020系列採用偏大的版型，呼應時下最時尚的街頭及工裝風格。除此之外，他亦把台灣青年愛用的網站「無名小站」、記憶卡、社交網站初始版頭像、各個網站的標誌轉化成服裝圖案，再加上黃、綠、紅、藍、黑、桃等早期電視開播前會顯示的檢驗圖色彩，勾起眾人的昔日使用網絡的回憶，亦呼應整個系列的主軸。

欣賞整個AW2020系列：

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此次Angus Chiang亦再一次與Reebok聯手合作，推出一式三款ZIG KINETICA CONCEPT TYPE 2，三款新波鞋採用了皮革、燈芯絨、帆布等物料拼合而成，並運用了RGB三原色（藍色、綠色、紅色）為波鞋主調，由頭到腳展示出屬於Angus Chiang對科網的詮釋，亦為大家帶來了一場精彩且有趣的時裝騷。