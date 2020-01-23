【設計】Google最新產品竟是白信封　簡約只得數字跟手機斷捨離？

科網巨頭Google近日推出最新產品'Digital Wellbeing' Envelope，簡約的白色小信封能為世界帶來甚麼影響？

科網巨頭Google近日推出最新產品'Digital Wellbeing' Envelope。（Google）

自智能手機面世後，不少人因各種原因每天花上大量時間使用手機。comScore於2018年的調查就指出全球每人每日平均用上4小時5分鐘使用手機，等於每日有六分一時間都花在手機上。

眾所周知長時間使用手機對身體及精神都會帶來負擔，因此近年愈來愈多人鼓吹要為使用手機設定時限，坊間亦出現各式各樣的小工具幫助人脫離手機。倫敦設計公司Special Projects近年亦著手設計擺脫手機的新設備，最終完成了一式兩款的'Digital Wellbeing' Envelope，更被科網巨頭Google看中注資，成為Google最新面世產品。

進一步了解'Digital Wellbeing' Envelope的設計：

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兩款'Digital Wellbeing' Envelope均由純白的卡紙製成，外型簡約俐落，同時保留了手機最基本的功能：其中一款信封的表面畫有Iphone撥號時的畫面，讓用家在需要時可撥打手機；而另一款信封的底部則預留了一個圓形的小洞，保留了手機的相機功能。用家若想重用手機，便需把信封摧毀。'Digital Wellbeing' Envelope是為一次性產品，不可重用。

設計公司本想過以Tyvek®此一較堅韌的物料製作信封，但想到任何幫助人擺脫手機的工具都只是暫時性產品，用家終究會因各種原因而重用手機，於是乾脆使用最平常的卡紙，料想摧毀僅可使用一次的信封更能減低用家從信封中取出手機的誘惑。

解鎖手機的時間愈長，手機桌面上的圓形泡泡面積便會更大，藉此提醒大家別過份使用電話。（Google）

Google在推出此一產品的同時，亦推出了協助用家擺脫手機的程式。用家下載程式後，每當他們將手機解鎖，手機桌面便會出現一個圓形泡泡。解鎖手機的時間愈長，圓形泡泡的面積便會更大，藉此提醒大家別過份使用電話。