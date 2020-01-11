【Louis Vuitton】LV最貴的十件產品　第一名竟不是珠寶鐘錶手袋

大家都知道，Louis Vuitton是國際上最負盛名的品牌之一，也是時尚界的龍頭指標品牌。 只要提到LV代表的就是品質與奢華，有LV標籤出現的地方，價格立馬就會上升好幾倍，即便只是與LV聯名，價格及知名度也會立馬上升許多，變得萬人追捧，如果你是高級品的愛好者或是LV的忠實粉絲，或許這十樣最貴的LV單品，會是你想要追求的目標。

▼▼按圖放大，看Louis Vuitton十大最貴的商品統計結果第10-4位▼▼

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▼以下是「LV十大最貴商品」的三甲，真正奢侈中的奢侈！▼

3. Kusama Pumpkin Minaudiere Jewelry Bag 美金：$133,400

草間彌生其實也為LV創作過包款，這款由草間彌生設計的限量包，採用純金製成，據說這款包款的靈感來源，來自於三○年代的設計，目前只有限量5件。

2. Michael Clarke Luxury Trunk 美金：$170,000

過去LV的訂製產品，受到名人們的喜愛，用來裝盛他們的美酒、藝術品和珍藏的物品，這也是品牌首次針對板球運動來製作旅行箱。球星Michael Clarke 為澳洲國家板球代表隊隊長。他受到LV的邀請設計了一個對開式的訂製旅行箱。這個由球星Michael Clarke所設計的旅行箱使用了澳洲國家板球隊的顏色為裝飾，價值高達美金17萬元，整體高度約140公分高，可以裝下所有板球運動的裝備和服裝，而之後將會進行拍賣，所得也會捐助給「雪梨兒童醫院」，確保這些未來國家的主人翁們，能夠有良善的醫療環境。

1.Steiff Louis Vuitton Teddy Bear 美金：$2,100,000

德國著名泰迪熊製造商Steiff為紀念Teddy Bear誕生125周年，特意聯同法國奢侈品牌Louis Vuitton合力構思創作，打造出獨一無二的。身價不菲的小熊處處流露奢華氣派，全身毛髮由金絲線縫製而成，眼珠則由兩顆藍寶石和碎鑽組成，連小嘴也鑲上黃金，相當矜貴。其服裝打扮亦一絲不苟，他身穿Louis Vuitton Monogram旅行套裝，配以迷你行李箱，可愛中滿溢貴氣。這Teddy Bear由韓國人Jessie Kim於2000年摩納哥拍賣會中以$210萬美元投得。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：LV十個最貴的世界夢幻商品 第一名賣出六千多萬？】