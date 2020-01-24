【東京奧運】日本官方制服出爐　究竟是出自哪個品牌的手筆？

東京奧運會將至，各式各樣的相關單品或設計陸續登場，今次就輪到日本隊官方的專用禮服。

開幕式禮服。（fashionsnap）

儀式禮服。（fashionsnap）

日前日本奧運代表隊終於公佈了2020年奧林匹克運動會的專用制服，分為開幕式禮服和儀式禮服（用作參加宴會時著用 ）兩款，開幕式禮服白色和紅色為主體，白色西裝褸，紅色長褲子，配合白紅色細條紋襯衣，有着代表日本國旗日之丸之意。至於禮儀裝則以深藍色和白色為主色，意謂「功能強大且令人耳目一新」，西服以100％麻製成，適合炎熱的夏季著用，領帶和圍巾的設計意念同樣精妙，分別用上“景泰藍圖案”、“鱗片圖案”和“條紋圖案”組合而成，在視覺上果然給予人耳目一新之感。而值得留意的，是今屆東奧也是日本史上首次將奧運會和殘奧會奧運代表團的官方禮服都用上了同一款式示人，背後應該有着傷健共融的大愛精神於其中，值得稱道。

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至於物料方面，兩款西裝禮服均以功能性為先，強調衣服的透氣性、吸汗速乾性，以及可伸縮性和散熱的舒適性，西裝的斯文外表，卻兼容着運動服特有的機能性，達至完全之境。而且專用禮服的布料以以縫製過程，皆主要在日本地區進行，如此打正Made in Japan的旗號，完全不失東道主的應有氣派。

AOKI池袋店。（Japan_Shopping_Now）

AOKI出品售價經濟實惠。（AOKI）

那麼今次日本奧運代表隊禮服又是出自哪個品牌的手筆呢？答案是日本洋裝品牌AOKI，這品牌雖然未必為香港人所熟識，在日本卻是一個坐擁380家門市的大型連鎖西裝店，主打經濟實惠卻用料造工優良的男、女西裝產品，深受當地年輕上班一族歡迎，下次去日本旅遊的時候，不妨光顧一番！