IKEA × 瑞典品牌Teenage Engineering　推平價潮流手提音響設備

武漢肺炎為2020年打開惶恐的開端，大多數人為防被他人傳染，紛紛躲開聚會，留在家中以察安全。 留在家中豈止home office、訓覺、睇戲、煲劇、玩電話，以及發霉？IKEA將於二月推出與瑞典新銳合成器品牌Teenage Engineering合作完成的「FREKVENS」限量音樂系列，讓所有人隨時隨地都可以用高品質音響及燈光器材享受音樂。

IKEA將於二月推出與瑞典新銳合成器品牌Teenage Engineering合作完成的「FREKVENS」限量音樂系列。（IKEA）

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瑞典品牌Teenage Engineering是知名的新晉音響品牌。主理人Jesper Kouthoofd認為隨著時間的流逝，大眾聽歌的工具亦不斷改變，唯一不變的是音樂始終存在於人類的生活之中。他認為音樂不單可為生活增添樂趣，亦可觸動人心深處從而化解寂寥，更能化為橋樑，使人與人變得親密。秉持多年的信念，Teenage Engineering團隊這些年來多次設計出時尚、新穎、簡約、有玩味、功能性高的音響設備，為世界帶來改變。

是次Teenage Engineering與IKEA的合作，兩者均以創造新型家庭音響為目標，不設限制地進行創作。結果Teenage Engineering在計劃開展頭三個星期便交出足足五十件設計。後來經過反覆討論及研究，終縮減了系列的商品數目，集中提高品質，並完成即將面世的FREKVENS系列。

Teenage Engineering主理人Jesper Kouthoofd堅持設計時尚、新穎、簡約、有玩味、功能性高的音響設備。（IKEA）

系列名稱「FREKVENS」意指「頻率」，當然與音樂脫不了關係。系列包括直立手提低音揚聲器、以藍牙連接的小型隨身揚聲器、重低音喇叭、cajon、三腳架、LED燈及配件、戶外毛毯、馬克杯、餐桌、手袋等，旨在以輕便簡約的設計，讓人可以隨時隨地享受音樂。

The light and sound collection builds on teenage engineering aesthetic value, high sound quality and well designed products for people who love music. It is unlike anything IKEA has done before. Michael Nikolic— Creative Design Leader,IKEA of Sweden

按圖查閱商品定價：

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定價方面則秉持IKEA價廉物美的原則，例如最為矚目的小型隨身揚聲器僅需USD$20亦有成交，最貴的重低音喇叭及沙發亦不過是USD$149，實為窮人恩物也。不過系列僅於美國國內發售，有興趣的朋友或許要尋找其他途徑入手了。