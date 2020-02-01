【東奧】24億日元選手村Village Plaza亮相　4萬根木材用完即拆？

東京奧運主辦方昨日公開東奧帕運選手村Village Plaza的面貌，卻同時公布總共花上24億日元打造而成的Village Plaza將於東奧結束後拆卸，目的何在？

東京奧運主辦方昨日公開東奧帕運選手村Village Plaza的面貌。（GettyImages）

東京奧運即將來臨，主辦方近月來陸續公布各項措施及配套設施。鑑於地球資源日益緊拙，氣候問題愈加嚴峻，本屆東奧的主辦方在各個層面上盡可能環保，不單以舊手機物料製造獎牌，亦以高強度紙板及可回收聚乙烯材料製造奧運村內的紙板床，務求減少浪費，達至可持續發展的原則。

昨日主辦方再向傳媒展示位於東京晴海的東京奧運選手村Village Plaza。Village Plaza的設計遵循環保的大原則，以40,000根可循環再用的木材打造而成。整間Village Plaza在東奧結束後即會拆卸，所有木材將會用以興建日本本土建築，藉此達至循環再用的效果。

本屆東奧的主辦方盡可能在各個層面達至可循環再用的大原則。（GettyImages）

除了環保之外，Village Plaza的設計亦毫不馬虎。木調的Village Plaza內豎立了多根木樑，天花位置則有多根木樑縱橫交縱，甚有日本極簡主義之感。

木樑上寫有日本國內不同縣市的名字，只因40,000根木材由日本國內63個市政府損贈，主辦方藉在木材上寫上縣名來區分及感謝損贈方。屋旁位置亦盡量採用自然光，讓選手村保持開揚舒適之餘，減少資源浪費。

按圖欣賞Village Plaza的設計：