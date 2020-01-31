COMME des GARÇONS再聯乘Nike　新作延續3年前某某鞋作的風格？

COMME des GARÇONS聯乘Nike已成每季常規，最近又有新聯乘消息流出。這次聯乘由品牌支線BLACK COMME des GARÇONS推出Nike Waffle Racer鞋款，設計貫徹支線黑魂風格，據知鞋款即將開賣，一眾鞋迷務必留意。

BLACK COMME des GARÇONS x Nike Waffle Racer 2 最新聯名鞋款曝光。 （COMME des GARÇONS）

COMME des GARÇONS頻頻聯乘Nike推出鞋款，去年發售的金鏈Nike Shox TL，以及兩星期前正式發售的Nike Air Max 95，都引來一時搶購。品牌剛剛於今月初正式開展新季度，如今又有聯乘Nike的消息流出。這次品牌支線BLACK COMME des GARÇONS，即將推出 Nike Waffle Racer聯乘鞋款，一眾鞋迷又要bookmark入手。

Comme des Garçons x Nike Shox TL:

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COMME des GARÇONS HOMME PLUS x Nike Air Max 95:

+ 4 + 3 + 2

不少品牌都曾聯乘Waffle Racer鞋款，最近一次，Off-White與Nike聯手推出女裝Waffle Racer SP鞋款，鮮艷配色、偽釘鞋鞋底加上Off-White標誌性的zip-tie tag，就成為城中一時熱話。而COMME des GARÇONS其實亦早於2017年，推出過第一代Waffle Racer聯乘。當時鞋款用上布料、皮革拼接，黑魂經典配色，鞋跟位置則標上白色「CDG」字樣。

2017年推出的第一代Waffle Racer聯乘鞋款。（COMME des GARÇONS）

今次COMME des GARÇONS再度推出Waffle Racer聯乘，依然少不了全黑配色和白色Logo。不過，新鞋款改用了麂皮物料，設計在Nike Swoosh logo上亦新增了披口細節，這與早前發售的Nike Air Max 粗糙磨損飾邊，可謂有異曲同工之妙。

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據悉，聯乘鞋款預計於近期發售，定價25,000日元，進一步資料尚有待官方正式公布。