FULLCOUNT牛仔褲重臨香港　美式復古如何與英倫紳士文化相結合？

考量到《一物》的讀者群未必每個都是美式復古文化Amekaji的擁戴者，所以在這裡先來一個簡單的植入式概念：提到日本牛仔褲工藝，「OSAKA 5」大阪五虎堪稱最高水平（之後尚有岡山五朵金花，猶如武俠小說一樣），大阪五虎所指的，正正是EVISU、WAREHOUSE、STUDIO D'ARTISAN、Denime和FULLCOUNT這5個知名品牌，而今日所介紹的，正正是和香港人離離合合的FULLCOUNT。

「OSAKA 5」即是STUDIO D'ARTISAN、EVISU、Denime、FULLCOUNT及WAREHOUSE（heddels）

辻田幹晴。（ogbros）

FULLCOUNT的離離合合與尋尋覓覓

相較於其他OSAKA 5品牌，辻田幹晴主理的FULLCOUNT好像一直與香港牛迷離離合合，明明深受大家推崇，卻又總是欠缺的緣份似的。本來由日本アメカジ牛仔褲專賣店TAKE5代理，後來卻又因為獨家代理、配貨等各種問題不歡而散，使FULLCOUNT一下子在香港失去芳蹤，Fans只能夠遠赴日本購買；後來輾轉之下，就由上環服飾兼小物店Gold Yard將它重新上架，亦帶來旗下的Brown's Beach Jacket，不過Gold Yard整間店一直以極低調的方式營運，平常已鮮有人知它隱處在上環美輪街，更遑論知曉內裡有FULLCOUNT的存在呢……因此隨着Gold Yard的結束營業，FULLCOUNT又再一次消聲匿跡接近一年，直至Leather Healer最近的引入，才再次將品牌重見天日。

Leather Healer最近引入了FULLCOUNT到其尖沙咀分店去。（攝影：黃舒慧）

作為近年人氣急升的服裝店，Leather Healer向來以紳士風皮鞋服飾從而深入民心，然而FULLCOUNT則是一個在體系上份屬Amekaji的美式復古牛仔品牌，將美式復古品牌引進到受英倫風的洋服皮鞋店出售，如斯理念，在東京或許比比皆是，於消費模式較單元的香港，卻是很少見的案例，從前The Armoury與The Real McCoy's之間的合作，只算是冰山一角的罕有例子了。

Leather Healer主理人Wayne。（攝影：黃舒慧）

問到Leather Healer主理人Wayne，為何如斯大膽，將各式各樣的品牌交融在店中，上年尾才引入了Barbour，今年初就一下子「跳掣」將FULLCOUNT引進來，Wayne就解釋其實雖然Leather Healer過往一直以皮鞋或正裝服飾為主，但其實各成員之間私底下亦經營著用牛仔褲，亦覺得牛仔褲這物事，與Leather Healer本來一直推崇的單品與風格都可以十分切合，所以這些年來都想為大家帶來一些出色的牛仔單品，特別是日本的牛仔褲出品，只因他們目前經已在世界處於領先地位。

Wayne：「然而，日牛工藝雖然五花百門，但鑑於香港人對日本文化的熱愛，其實許多日牛品牌都早已被各式各樣的本港服裝店所代理了，反而FULLCOUNT卻一直欠缺一個持久隱定的銷售點，如是者我們就決定再次將它帶回香港，而且反應果然不錯。」

木村拓哉也是FULLCOUNT的支持者。

不同型號的FULLCOUNT牛仔褲。（FULLCOUNT）

嘗試用新的風格詮釋新的牛仔褲文化

除了緣份的驅使，Wayne之所以看上了FULLCOUNT，亦因為品牌的確有着與別不同的特色，除了是木村拓哉的愛牌，或者乃是首個開發以辛巴威棉造褲的品牌外，更重要是上年開始，辻田幹晴為FULLCOUNT的招牌牛仔褲迎來了天翻地覆的改變，作為忠實牛迷當然清楚所謂何事，但對於並非長期接觸日牛資訊的朋友而言，Wayne還是細心地解釋了筒中的分別：

「自2019年3、4月開始，辻田幹晴忽然以『袋花，也沒甚麼用嘛』為由，一下子為FULLCOUNT牛仔褲作出多為史無前例的修正：首先將工場內所有的織機改設成Union Special的出品，鎖邊機亦由從前日本的出品改動成美國的款式；Cutting方面也比以往更高腰，褲管某些位置也造得較修身；而且口袋也造得淺了3厘米、鈕釦以至羊皮牌標記也進行了相應的改動……」

FULLCOUNT舊版牛仔褲的袋花與紅旗。（Zi 字媒體）

現在新版本之中，袋花和紅旗都不見了。（攝影：黃舒慧）

「不過爭議性最大者，還是在於袋花和紅旗方面，事關辻田先生竟然把這樣東西一下子刪除了，以製作出更純粹的牛仔褲，絕對是藝高人膽大，叫不少長期死忠也一時接受不來，並不賣帳。」

然而這種大幅度改動，Wayne卻認為更能夠與Leather Healer鍾愛的風格所吻合：「一方面Cutting修身了，使到FULLCOUNT牛仔褲更切合英倫洋裝文化中的休閒紳士風；二方面沒有了袋花，亦有利日系牛仔褲更進一步融合到正裝打扮之中，因為過往就有不少好Gentlemen Style之士認為，日牛雖然優質，但其袋花卻每每顯得太過誇張、粗獷和搶眼，與斯文的正裝打扮配搭起來，有時都會有絲絲格格不入之感，然而現在省缺了，使牛仔褲的一切來得更加簡約和簡潔，配襯上的可變化度無疑大增了！」

Leather Healer今次引入的FULLCOUNT主要是1108XX和1101XX One Wash Denim兩款，各$1,880 。（攝影：黃舒慧）

Leather Healer今次引入的FULLCOUNT主要是1108XX和1101XX One Wash Denim兩款，各$1,880 。（攝影：黃舒慧）

何況辻田幹晴這種不甘於現狀，敢於求變的地方，才是一個服裝設計師和職人最值得尊敬的地方，Wayne：「老實說，如果單純在商言商的話，FULLCOUNT牛仔褲本來就無用改變，就是每年每月製作相同的1108XX就可以了，Fans們也不見得會抱怨甚麼。反而改變了，將袋花和紅旗刪去，才惹來舊有支持者不滿似的……然而哪怕會面對這些後果或風險，FULLCOUNT的製作團隊依然甘於承受和面對，為的就是不想停留在同一個點上，從而求變再創造出新的理念和東西來，這種意志，才是最叫人感動。」

而且根據Wayne或者其他行家的觀察，昔日本港的日牛文化，當然玩得深入優質，卻每每侷限在美式復古文化的道路之上，也太多地增加了種種打造上的規範與公 式，例如一條15.5安士的重磅岡山牛仔褲，就定必要配上甚麼型號的工靴、某一年份或特定型號的軍褸，或者甚麼式樣的羽毛鏈才叫做正宗似的，當然遵循傳統就有遵循傳統的考究和好玩；但捨卻單一傳統，追求創新，或者將各家各派風格的融合，從而拼湊出全新元素，這一種服飾學問上尋幽探秘的別有洞天，以往香港的消費者就較少領略到箇中的趣味之處，終使到香港人的服飾文化觀念相對單一，缺乏創新，不及日本（特別是東京）的時裝一般多元化。

Full Count 2107XX Type I One Wash Denim Jacket $2,380。（攝影：黃舒慧）

Full Count 2102XX Type II One Wash Denim Jacket $2,380。（攝影：黃舒慧）

+ 5 + 4 + 3

人家原宿一間低調的時裝店，就可以將象徵機能主義的ACRONYM、Central Saint Martins創意代表Phoebe English、復古大牌Nigel Cabourn、街牌新貴Dreamland Syndicate、考究工藝染色的STORY mfg.、深具Avant-garde民族風情的DIMISSIANOS & MILLER以及知名皮鞋品牌Paraboot等等數個風格流派的品牌，以水乳交融的姿態，混合到同一間店子之內，現在Leather Healer不過是將Berwick、Carlos Santos、Barbour的士紳風融合到美式復古文化之中，從而激發出新花火，如斯理念在其他時裝之都或許比比皆是，但在香港（特別這個社會和經濟環境下）卻是得來不易，既要有這種眼光的生意人，亦要有接受到這種眼光的消費者才可，但香港的時裝乃至流行文化、工業是時候作出改變，卻早已是不爭的事實。

能夠將各式各樣的風格流派與理念，渾然天成地融入到同一間店中，正是東京時裝文化最厲害的地位，香港人也正是時候要認真學習。（GQ）

除了FULLCOUNT外，今次Leather Healer亦順勢引入了FULLCOUNT旗下的Brown's Beach Jacket到店中。（攝影：黃舒慧）

Brown’s BEACH Early Vest in Oxford Grey $2,880。（攝影：黃舒慧）

同場加映Brown's Beach Jacket

除了FULLCOUNT外，今次Leather Healer亦順勢引入了FULLCOUNT旗下的Brown's Beach Jacket到店中，話就話是旗下品牌，但其實Brown's Beach Jacket才是歷史悠久的老字號，由美國人William W. Brown於1901年創立，最大成就是研發出觸感特別的Beach Cloth物料，既是防寒，也具備防潑水性能，在當時堪稱劃時代科技，因此深受鐵路工人、獵人、伐木工人等藍領階層歡迎，然而隨着60年代Polyester人造物料的興起，Beach Cloth漸漸被工人排除在外，Brown's Beach Jacket公司也日漸式微，幸好日本人向來「識貨」，2010年辻田幹晴就從美國人手中收購了Brown's Beach Jacket的經營權，使到今時今日的復古文化愛好者，依然能夠以合理價錢購買到昔日的Beach Cloth物料和造工，須知道要購買一件原版古着的Brown's Beach Jacket可是價值不菲的。