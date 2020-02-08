【Karl Lagerfeld】聯乘Woolmark針織套裝　織冷衫才是時尚事？

老佛爺Karl Lagerfeld去年2月離世，各界紛紛舉行追思會，向時裝一代經典人物致敬。 如今老佛爺逝世將近一年，和他素有淵緣的Woolmark Company亦特別和Karl Lagerfeld品牌合作，推出DIY針織套裝，讓大家親手編織出老佛爺的4款設計。

Karl Lagerfeld於2019年2月19日離世，影響力仍長存。（Woolmark）

去年2月19日，Karl Lagerfeld逝世，享年85歲。一代傳奇殞落，各界舉辦不同活動致敬，當中最大型一場，莫過於去年6月由Chanel、Fendi及Karl Lagerfeld三大品牌，攜手於巴黎Grand Palais舉辦的Karl For Ever追思會。當時一眾老佛爺生前名人好友均有到場，一同回顧老佛爺在設計、攝影、寫作、插畫與建築等領域的成就。

按圖重溫Karl For Ever追思會：

不知不覺間，老佛爺已離世近一年。為紀念這位傳奇人物，Woolmark特別和Karl Lagerfeld品牌聯手合作，舉辦為期一個月的另類網上treasure hunt，得獎者將可獲Knit Karl針織套裝，好讓大眾能親手編織出老佛爺的4款冷衫、冷帽、頭巾和頸巾。

Woolmark和Karl Lagerfeld品牌合作，送出777套針織套裝。（Woolmark）

Woolmark和老佛爺向來淵緣甚深：老佛爺於1954年和Yves Saint Laurent共同獲得首屆 Woolmark Prize，自始二人踏上時裝舞台。事隔逾60載，Woolmark Prize今年為紀念老佛爺，更將增設Karl Lagerfeld Award for Innovation一獎，頒發予設計新星，可謂別具意義。

Knit Karl 針織套裝共有冷衫、冷帽、頭巾和頸巾4款。（Woolmark）

點擊看更多Knit Karl設計：

除了增設獎項，Woolmark在頒獎禮前夕，再和Karl Lagerfeld品牌合作，送出Knit Karl針織套裝。Karl Lagerfeld負責人表示，項目於老佛爺生前已開始籌劃。當時老佛爺毫不猶豫答應合作計劃，不單是為了回顧自己和Woolmark的往事，更因為他在Chanel 和 Fendi時裝騷後台都看到模特兒拿着毛冷編織，故相信針織將強勢回歸。

老佛爺於1954獲得首屆 Woolmark Prize，自始踏上時裝舞台。（ Woolmark）

這次推出的Knit Karl針織套裝設計，貫徹老佛爺深入民心的黑白風格。套裝內將包括老佛爺設計的其中1款針織pattern，以及 Woolmark出品的美麗諾羊毛冷線和織針。除此之外，盒內還有一套4款造型襟章，當中不論是「馬尾男」側影，或是「黑超」綿羊，只能說非常老佛爺style。

再欣賞Knit Karl設計細節：

「7」一直是老佛爺的Lucky Number，故這次Knit Karl針織套裝亦僅限量777套，透過類近Treasure hunt的方式送出。參加者需要2月7日至3月7日期間，在網上盡量找齊777個Karl Knit Code，輸入到官方活動網站，找得愈多，中獎機會自然愈大，各位老佛爺fans要多加努力了。