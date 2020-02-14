紐約時裝周持續積弱　Marc Jacobs力邀Miley Cyrus行騷救亡？

其實紐約時裝周強期積弱這問題並非一朝一夕之事，時任美國總統Donald Trump在數年前早已狠評NYFW「悶到一個點」……

無花無假，Donald Trump狠評NYFW。（Donald Trump）

Virgil Abloh。（Highsnobiety）

隨着時裝工業結構和消費模式的轉型，其實近年消費者對時裝發佈會的依賴性可謂愈來愈少，年青人就能夠透過各大社交平台或者KOL的視頻短片和直播，就能夠每時每刻掌握到甚至購買到最新的時裝資訊和產物，每半年才發佈一次的時裝周發佈會自不然影響力減少。而且，就算堅持或者能夠生存下來的新生代品牌，大多數都以巴黎時裝周為最高展示舞台，最具天份、最人氣的一群，亦總會選擇在花都舉辦Fashion Show，看看當前美國最成功的時裝設計師，即Virgil Abloh、Rick Owens、Thom Browne或Joseph Altuzarra等等，又有哪一個仍然甘於自己的祖國舉行發佈會呢？

Miley Cyrus已非5、6年前的話題少女了！（Marc Jacobs）

+ 5 + 4 + 3

眼見其他阿美利堅同胞的積極東移（移向歐洲），作為紐約時裝周壓軸級人馬的Marc Jacobs也實在顯得獨力難支，無可奈何之下，唯有「整色整水」踏過界，邀請Miley Cyrus充當模特兒於FW2020系列上行騷，以圖仿傚Versace再度找來Jennifer Lopez走騷一樣，利用明星效應和社交媒體攻勢，藉此製造話題（Nike Future Sport Forum體團合照和Rooney Mara奧斯卡穿上Converse正是極其成功的案例）。奈何Miley Cyrus已非5、6年前的癲喪話題少女，論資深的話既沒有達到「籮霸」的殿堂級歌手地位，論新鮮感的話也遠遠及不上Billie Eilish或Dua Lipa，高不成低不就，既想學習人家的新穎，自己卻又偏偏演繹得老土，這種「中體西用」式之思想格局，就是當前紐約時裝周，以至紐約時裝周內不少參展品牌，近年所一直擺脫不到的根本問題。

誇張點講，Marc Jacobs這品牌所面對的問題，也正正是當前紐約時裝周需要面對的問題。（LVMH）

何況眼見新季乃至近年數個季度的Marc Jacobs，當真與十數年前如日中天的時候相去甚遠，設計既欠缺前瞻性實驗意念，亦不見得迎合到當前的潮流大勢，既然商業與創意元素都欠奉，表現可圈可點也是意料中事吧。