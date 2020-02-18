【藤原浩】聯乘私校出校服　潮流教父想當年：因為買煙被罰停學

穿上由藤原浩操刀設計的校服，恭喜你！你已成為世界上最潮學生。 日本私立青稜中學請來日本潮流教父合作，跟uniform experiment、fragment design和Post-HEAD PORTER新品牌RAMIDUS聯乘，製作學校制服和用品。 早前，日本網媒Fashionsnap請來藤原浩和青稜中學代校長青田泰明作深入對談，教父更憶起小時候返學的時光。

藤原浩和青稜中學代校長青田泰明走入校園大談聯乘設計經過（FASHIONSNAP）

能夠想到跟潮流品牌聯乘，青稜中學的確很前衛，別以為這是新學府，其實早於1938年在品川區辦學，而由於學生校服已源用了二十五年，於是學校決定搞搞新意思，一不做二不休，要做就做到最好，找來日本潮流教父藤原浩作聯乘大統帥，去年消息傳出時，潮人們未出發先興奮，紛紛想時光倒流，回到校園時。

青稜中學是東京歷史悠久的私校（青稜中学校・高等学校）

青稜中學聯乘校服整個系列將於4月份正式登場，而日本時尚網媒FASHIONSNAP就請來促成是次話題性聯乘重心人物：青稜中學代校長青田泰明和藤原浩作深入的對談。

找得上藤原浩，相信代校長青田泰明也是愛潮流的人，他直認不諱藤原浩是其偶像，「我是經歷過裏原宿文化的一代人。那時，我看到藤原浩和NIGO®出現在雜誌上，感覺很酷！」他指青稜中學是所充滿挑戰的學校，所以轉換校服設計前不想作任何前設。「我希望從未設計過校服的人來製作，並希望我們的學生穿上具有挑戰精神的校服。」

青稜中學原本校服模樣：

決定合作後，就要著手設計，青田泰明表示學校沒有給藤原浩任何框架，只唯一一樣要指定的，就是校服顏色一定要青稜中學源用多年的藍色。「制服的設計風格在昭和已停止嗎？所有校服看上來都很沉重，因此蓬鬆設計需要作出更新改動。這就是為什麼我希望由UNIQLO製造制服。」最後藤原浩帶來不只一、兩件校服，而是整個系列，由恤衫、西褲、校褸外，還有輕便的Polo恤、有帽衛衣和運動Tracksuit，以及書包，分別是背囊和手挽Tote Bag。

藤原浩為青稜中學帶來整個校服系列（FASHIONSNAP）

衫褲裙由藤原浩兩個品牌uniform experiment和fragment design負責，深藍色配格仔圖案，因他不想過於英式或美式校服風格，最終決定把格仔圖案放在校褸內裡中。除了外型設計，藤原浩也在意實用度，例如他在校服褲中加上D-Ring扣設計，可以讓學生扣上銀包、鎖匙等日用品，要知道學生不時跑來跑去玩耍，有這設計就穩陣得多，不會這麼容易遺失。

按圖看校服設計細節：

+ 6 + 5 + 4

至於書包方面，找來HEAD PORTER後續品牌RAMIDUS設計背囊和Tote Bag，都是簡約款式，亦同樣注重實用度，背囊有手提電腦格、鎖匙扣，而Tote Bag則有索繩，可增加儲物容量。

作為聯乘波鞋之王，藤原浩是次竟然沒有為學生帶來波鞋設計，他指完全沒想過要設計鞋款，並認為校園內穿上傳統的白色帆布鞋便足夠。

搞圖了解RAMIDUS書包款式：

+ 2

除了服裝配件外，藤原浩還為學校多送一樣設計——校徽。

他以「S」來代表青稜中學的英文名稱Seiryō，而新校徽放置在校褸胸袋上，學生看過後無不感到驚喜，因為他們一致認為看來就像一部智能手機，而fragment design的閃電Logo，也活像手機電池容量顯示格，擺脫校服沉悶的困局，變得充滿朝氣又不失可愛。

校徽也因今次聯乘換上新設計，看上來像智能手機（FASHIONSNAP）

最後，藤原浩和還跟青田泰明分享從前上學的趣事，認為學生愛在有限制的制服中尋找自由空間，學生會自行改動裙子長短，又會配搭Ralph Lauren開胸羊毛衫，各出奇謀展示自己的時尚。他憶起往事，說自己曾因買煙被罰停學，但他是不吸煙，原來只是幫家姐的朋友代勞；雖然藤原浩經常不上學，但他仍能畢業，而他最擅長的科目原來是英語和數學，難怪他可以衝出日本，揚威海外，並成為一個很懂得做生意的潮流人。