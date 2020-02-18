【日本設計】迎接2020東京奧運　世上首個電子太鼓到底有幾厲害？

相信不少人有玩過《太鼓之達人》街機音樂遊戲，但大家又有沒有打過真正的太鼓？ 近日，日本電子樂器製造商Roland經過三年時間研發，終在推出世上首個電子太鼓TAIKO-1，讓每個人都可以成為「真‧太鼓之達人」。

和太鼓又被稱為鬼太鼓，具有超過1400年歷史，是日本傳統打擊樂器，常見於傳統祭典或儀式上。和太鼓具有多種不同的形態，分成長胴太鼓、平太鼓、桶胴太鼓、締太鼓、團扇太鼓、以及用手敲打的鼓，大多體積龐大，而且具有一定的重量，為演奏者帶來搬運及練習上的困難。

有見及此，日本電子樂器製造商Roland三年前決定將太鼓電子化，冀望藉此吸引更多人學習太鼓，將太鼓這個日本傳統與未來聯繫起來，繼而將太鼓文化帶向世界。

TAIKO-1輕身之餘，實用性亦非常高。（官方圖片）

經過三年不斷的努力，電子太鼓TAIKO-1終在近日面世。製造商特意針對體積及重量問題，製造出一款僅重4.5kg的可拆卸式電子太鼓，方便演奏者攜帶之餘，亦能解決現代人因居住面積不足而不學習太鼓的問題。而且採用電子物料製成的TAIKO-1不受氣溫及濕度影響，進一步去除大家儲存及維護樂器的煩惱。

TAIKO-1僅重4.5kg，可拆卸。（官方圖片）

用戶使用時只需把所有配件連接起來即可，中間位置那部擁有128 x 64液晶顯示器的遙控，更可轉換不同模式及聲量，讓大家能夠一鼓打出不同類型太鼓的聲音。由於鼓面以三層網狀材料結合而成，可降低每次敲打所帶來的波動，為用戶帶來更優質的樂聲。另外，TAIKO-1亦設有耳機插孔、0.25英寸輸出插孔、USB端口、腳踏板端口，以及觸發輸入連接器，方便用戶配合不同配件使用，亦可讓用家放心在家練習（只需配合耳機，即可聽到鼓聲，又不會騷擾到鄰居）。用戶可隨心將TAIKO-1調校至「担ぎ」（KATSUGI）、「伏せ」（FUSE）、「座奏」（ZASOU），方便女生及小孩，計設相當貼心。

認識甚麼是「担ぎ」（KATSUGI）、「伏せ」（FUSE）、「座奏」（ZASOU）：

為了迎接2020東京奧運的來臨，Roland TAIKO-1將於本年夏季公開發售，每個定價為1,500美元（約11,650），有興趣的朋友可到Roland官網選購。