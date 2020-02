【Phoebe Philo】中央聖馬丁展出論文　借邪惡藝術家兄弟表達出…

在Phoebe Philo回歸傳聞四起的當下,大家終有機會揭開她神秘的面紗。 由即日起至3月10日,Phoebe Philo母校中央聖馬丁(Central Saint Martins)於The Lethaby Gallery舉辦展覽《YES》,展品包括Phoebe Philo極其「暗黑」的畢業論文,將顛覆大家過去對她的認知。

眾所周知Phoebe Philo為人低調,即使活在講究包裝及市場宣傳的時代,她在Céline擔任創意總監的頭幾年依然堅持遠離社交媒體,自己亦甚少接受訪問,更呼籲大家別Google她,嘗試保存私人空間。雖則後期她不堪壓力,開設了屬於Céline的Instagram專頁,但專頁只講時裝,一眾「Phoebe Philo粉」依舊無從窺探偶像私底下的面貌。

上周WWD報導Phoebe Philo將於不久後強勢回歸時裝界,引起圈內不少猜測及聯想,同時亦教一眾粉絲非常期待。雖然Phoebe Philo本人及各大時裝集團依然未就消息作出任何回應,但大家亦有機會從另一途徑認識向來低調的她。

由即日起至三月十日,Phoebe Philo母校中央聖馬丁(Central Saint Martins)於The Lethaby Gallery舉辦展覽《YES》,並展出Phoebe Philo的畢業論文,為大家揭開Phoebe Philo神秘的面紗。

Phoebe Philo當年意外地選擇了英國視覺藝術家Jake and Dinos Chapman作為畢業論文的研究對象,令人刮目相看。(GettyImages)

Phoebe Philo的畢業指導教授Caroline Evans形容她是位「非常上進及專注的學生(Phoebe was a very motivated, focused student)」,並且透露Phoebe Philo自學生時期開始便「對周遭的事物非常好奇(She was interested in what was happening around her.)」。

而Phoebe Philo當年就意外地選擇了英國視覺藝術家兄弟Jake and Dinos Chapman(Chapman Brothers)作為畢業論文的研究對象,令人刮目相看。

Jake Chapman與Dinos Chapman是一對親生兄弟,二人畢業於倫敦皇家藝術學院後大多一同創作。二人以雕塑而聞名,主題集中探究戰爭、政治、宗教、道德等嚴肅議題,風格極其「暗黑」及荒誕,相信沒有多少人把他們與向來簡約知性的Phoebe Philo聯想起來。

Phoebe Philo總共選取了五件Chapman Brothers的作品進行討論及對比,每件都極為「暗黑」:

除了主題,論文的內容亦同樣令人不禁感嘆起來。Phoebe Philo總共選取了五件Chapman Brothers的作品進行討論及對比,並試圖以各領域的理論去探究及詮釋作品。在討論作品《Five Easy Pissers》時,她就用上了弗洛伊德的理論《Distinction between anal and oral zones of pleasure》進行闡述。

另外,在討論作品《Bring Me the Head of》時,她亦尖銳地指出「藝術旨在逗弄中產階級,因為沒有其他人需要藝術(Art is intended to tease the middle classes because nobody else wants or needs art.)」,盡見Phoebe Philo的聰慧及用心。