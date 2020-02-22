【空山基】從Dior時尚舞台回到藝術展覽　Sexy Robot春宮圖更露骨

近年經常跨界涉足時裝界的日本藝術家空山基，將於3月開辦兩個主題展覽，展出最新作品《Sex Matter》及《Trex》系列。 同樣以代表性作品Sexy Robot作為主角，新系列將更露骨、更情色，展現藝術家的特有風格。

當年空山基從科幻電影《星際大戰四部曲：曙光乍現》及《大都會》中的女性型機器人Maria取得靈感，結合個人對女體的想像與憧憬，將溫婉誘人的女體注入冰冷的機械之中，創作出代表作SEXY ROBOT。

金屬化的皮膚、婀娜多姿的軀體、豐腴的胸部，再配上誘人的姿態，劃破大眾對機械人的既有印象，同時正好呼應日本當下的機械熱潮，SEXY ROBOT獲得莫大的成功，空山基亦一躍晉身成為日本知名的藝術家。

日本當代藝術家空山基（官方圖片）

最近空山基再以SEXY ROBOT為主角，創作出兩個全新系列《Sex Matter》及《Trex》，並將於三月份分別在NANZUKA Gallery及澀谷PARCO展出。

將於3月14日在NANZUKA Gallery主畫廊展出的《Sex Matter》作品系列，空山基透過十張畫有機械男女纏綿的畫作，回到人類的基本需要及誕生之始，並想像AI愈趨發達的後人類時期，人類及機械如何處理情慾與禁忌。

另一展覽同樣由NANZUKA Gallery籌辦，是次主辦方把曾於去年十月在泰國展出的《Trex》系列帶回日本，並將於於3月13日在澀谷PARCO展出。以侏羅紀年代為靈感，空山基在《Trex》系列中創作出一系列帶有金屬外殼的恐龍，進一步擴大對未來世界的想像。

率先看空山基東京兩個展覽作品：

+ 4 + 3 + 2

同場更會出售600mm高的金屬霸王龍模型，以及印有SEXY ROBOT的咖啡杯，定價分別為66,000日元及4,620日元。若大家近期無緣到東京看展亦不用失望，UNIQLO旗下的UNIQLO UT系列較早前邀請NANZUKA合作「NEO-MIYAGE（ネオ土産）」系列，找來十三位藝術家詮釋以日本為題的設計，其中一位藝術家便是空山基。由空山基設計、印有金屬秋田犬八公圖案的T-shirt將於本月24日出售，售價為港幣$99，有興趣的朋友萬勿錯過。

空山基在「NEO-MIYAGE（ネオ土産）」系列中的設計。（UNIQLO）

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