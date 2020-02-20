【口罩】戴N95一樣輕鬆解開Face ID　新設計是良方抑或人血饅頭？

口罩難求，要戴上口罩衍生另一問題——無法使用Face ID。 美國設計師Danielle Baskin就設計出「Face ID compatible respirator masks」，讓大家可以輕輕鬆鬆戴上口罩完成Face ID認證過程。

美國設計師Danielle Baskin設計出「Face ID compatible respirator masks」。（官方網站）

武漢肺炎威脅尚未平息，現時大家緊記勤用消毒搓手液及戴口罩。然而，深信一眾iPhone用戶自上月開始佩戴口罩以來，便深深地被一個煩惱困擾——被擋住的臉無法使用face ID。

其實世界上已有不少公司取得研究資金，集中開發識別佩戴醫用口罩者的技術，然而一般人難以取得此種技術，就算有亦價值不菲。美國設計師Danielle Baskin因此構思出設計「Face ID compatible respirator masks」，讓大家可以輕輕鬆鬆戴著口罩完成Face ID認證過程。

「Face ID compatible respirator masks」以高防禦度的N95製作而成，口罩上印有用戶被口罩遮蓋的半邊臉。用戶佩戴後即使隔著口罩，亦可無阻隔地完成Face ID認證過程。用戶只需要在電話下載有關應用程式，然後上載個人照片，並在程式內調校尺寸及比例即可。Danielle Baskin隨之會運用以天然染料製成的墨水，將大家的臉打印在口罩上，墨水無毒無臭，不會對口罩的功能帶來絲毫影響。

不過一個「Face ID compatible respirator masks」就盛惠40美金（約310港元），雖然Danielle Baskin重申病菌並不會與大家開玩笑，但設計確實比坊間的天價口罩還要貴，而且亦未公布推出日子，卻已接受大家預訂。此口罩到底是創新設計抑或是「人血饅頭」？見仁見智了。