Moncler×Rick Owens羽絨發布　討厭聯乘暗黑大師為何接受邀請？

早前，Moncler在官方Instagram上載三條短片，預告Moncler x Rick Owens聯乘系列即將面世。

殿堂級羽絨品牌Moncler近年積極將實用保暖的羽絨時尚化，除了不斷自我突破外，亦多次與設計師及品牌合作，更大搞Moncler Genius企劃，務求透過跟等Craig Green、fragment design、Simone Rocha、1017 ALYX 9SM等優質聯乘設計，改變大眾對羽絨的既有感觀。

最近Moncler就找來暗黑大師Rick Owens合作，相信將會為大家帶來耳目一新的震撼創作。

Rick Owens在接受《Vogue》的訪問中表示自己向來獨來獨往，對聯乘合作並沒有多大興趣，甚至認為大多聯乘合作只是為了炒作而已。但因Moncler答應會為他與妻子Michèle Lamy訂制一輛旅遊巴士，讓他們可以前往內華達州沙漠，觀賞Michael Heizer歷時四十八年製作但仍尚未完成的作品《City》，於是Rick Owens便接受了Moncler的合作邀請，與妻子踏上了這趟公路之旅。

Michael Heizer歷時48年製作但仍尚未完成的作品《City》。（官網）

是次是Rick Owens自18歲搬至洛杉磯後，首次回到西海岸。二人在旅程中穿越了拉斯維加斯和51區，中途亦繞道欣賞了Heize的作品《Double Negative》。昨日Moncler在Instagram發布的短片便是以二人公路之旅的片段剪輯而成。

Rick Owens與妻子Michèle Lamy的公路之旅：

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雖然到目前為止，官方仍未公布更多聯乘系列的單品，但估計Rick Owens將會為大家帶來一系列暗黑新穎的羽絨設計，同時亦會推出男女裝設計及配飾。

Rick Owens與妻子在公路之旅所乘坐的旅遊巴，將稍後於米蘭展出，同場亦會接受Moncler x Rick Owens聯乘系列預訂，大家亦可在門市及官網訂購。Rick Owens在訪問中笑言系列定價並不便宜，但相信一眾粉絲仍會一擲千金購入心頭好吧。

討厭聯乘暗黑大師也有聯乘時：