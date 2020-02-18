【Burberry】揉合型格與優雅　Riccardo Tisci最懂年輕人心事？

Burberry昨日於倫敦西區Kensington標誌性建築奧林匹亞展覽中心（Olympia National Hall）內發布FALL 2020 READY-TO-WEAR系列。 揉合型格與優雅的新系列，有望成為本年度的話題設計。

Burberry昨日於倫敦西區Kensington標誌性建築奧林匹亞展覽中心（Olympia National Hall）內發布FALL 2020 READY-TO-WEAR系列。（Burberry）

自Riccardo Tisci上任創意總監後，Burberry無論在設計抑或營銷手法上，均致力革新，以迎接新時代的來臨。而他如何一手將Burberry改變成備受年輕人擁戴的品牌，成績有目共睹。就似是最新推出的The Robin Bag，事前講明僅在FW20騷前24小時發售，雖然並非Riccardo Tisci第一次採用此種銷售手法，但仍然受落，The Robin Bag在開騷前即已火速售罄，同時亦為隨即發表的FW20系列增添不少話題性。

開騷發售的The Robin Bag火速售罄。（IG@burberry）

新系列以「MEMORIES」為主題，Riccardo Tisci以設計帶領大家回溯過去，從自己當年由出身地意大利赴往英國讀書，再由英國隻身前往印度所遇上的人、事、音樂取得靈感，再將回憶重新編碼，再次在Burberry的經典元素上注入屬於他的設計風格。

109套新設計中，當然少不了Burberry最經典的杏色乾濕褸元素。Riccardo Tisci透過不對稱、露肩等剪裁，以及多種物料的拼接，改變品牌乾濕褸的既有輪廓。另外，Riccardo Tisci利用Burberry簽名式的格紋圖案布料，設計出一系列剪裁俐落的恤衫及西裝褲，亦把Burberry格紋與露肩乾濕褸、帶有垂墜感的連身裙、羽絨，甚至近年大熱的工裝外套揉合起來，重新定義經典。

（Burberry）

+ 62 + 61 + 60

Riccardo Tisci亦如過去一樣，在經典以外開闢空間，在中後段發表更貼近他個人風格的設計。續以印花、閃石、水晶流蘇等元素，再加上動物紋理及環孔鏤空剪裁，展現Riccardo Tisci的反叛和自由精神。

（Burberry）

+ 11 + 10 + 9

不過要講最矚目的，除了有設計中各樣有趣的細節外，當然少不了Burberry最熱賣的手袋及配飾。Burberry的B series賣到經常斷貨，大家當然今次亦非常留意Riccardo Tisci會不會交出新設計讓大家有新袋用。而他亦聰明地出齊細袋、中型水筒袋、XXXL手挽袋，果然明暸女生買完細手袋就想買大手袋，再好全部SIZE、全部款式、全部顏色有齊的心理。相信Burberry FW20新手袋成為本年度it bag的日子指日可待。