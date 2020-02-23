【Rossi Boots】時尚品牌工作靴原型　堅持澳洲製造的百年老字號

看到Prada和Jil Sander這兩對Work Boots，感覺似曾相識。 其實這外型設計是取材自澳洲工人最愛的Work Boots，而Rossi Boots就是少數堅持「澳洲製造」的工作靴。

雖然鞋側兩邊同樣用上Elastic彈性橡筋設計，但Australian Work Boots有別於Chelsea Boots，因為Australian Work Boots是為當地工作的工人而設，以橡筋取代鞋帶於在Work Boots上，除了免除工作時鬆綁鞋帶的煩惱外，其防水、油和酸鹼溶液的鞋面，因沒有鞋帶孔，就能防止不必要液體和碎屑走進鞋內，鞋筒前後的抽帶，則是為方便穿着，加上堅固鋼鐵鞋頭，絕對是保障工作安全的設計。

Blundstone是Australian Work Boots代表性品牌之一（Blundstone）

說到Australian Work Boots，兩大品牌Blundstone和Rossi Boots可謂叮噹馬頭，論知名度無疑是Blundstone勝一籌，早於1870年創立，也有更多的海外銷售點，不過自2007年後生產地從澳洲轉到中國、泰國和印度。相反，資歷較遜的Rossi Boot，其實亦有百年歷史，品牌於1910年誕生，經過一百一十年仍然堅持Made In Australia。

Rossi Boots是最Classic的澳洲工靴設計，更重要是澳洲製造。（Rossi Boots）

ENDURA是Rossi Boots最經典型號，而源用傳統的深啡Claret色的303更是深受古著迷愛戴。愛Work Boots的人，當然是喜歡其經過日曬雨淋等歲月洗禮的舊化狀態，Claret色優點是愈舊愈顯出味道，Rossi Boots以耐用見稱，經過十年着用後，鋼鐵鞋頭經過撞擊磨擦後所產生的褪色效果，來得自然美麗，Vintage時尚就是這樣。